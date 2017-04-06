Mitsubishi ASX может вернуться в Россию в обновленном виде

Накануне автосалона в Нью-Йорке компания Mitsubishi обнародовала фотографии обновленного компактного кроссовера Outlander Sport, известного в России под аббревиатурой ASX. Автомобиль получил слегка подретушированную внешность и современные системы активной безопасности.

Фирменный икс-фейс японского кроссовера отныне дополнен вертикальными светодиодными гирляндами дневных ходовых огней, а фальшрадиаторная решетка теперь имеет сетчатую структуру вместо прежних дежурных горизонтальных полосок. Задний бампер полностью новый, с С-образными светоотражателями по бокам и фигурной П-образной выемкой по центру, подчеркнутой серебристым поддоном.

В салоне — новая пластиковая накладка на центральном тоннеле с подстаканниками, а на центральной консоли — фирменная мультимедийная система последнего поколения с сенсорным управлением и поддержкой смартфонных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

В топовой комплектации теперь есть панорамная стеклянная крыша и комплект электронных ассистентов водителю: система предотвращения фронтальных столкновений, контроля за полосой движения, автоматический переключатель света фар с дальнего на ближний, система активного шумоподавления, камера заднего вида.

Линейка силовых агрегатов для американского Outlander Sport не изменилась: бензиновые «четверки» 2.0 и 2.4 мощностью 148 и 168 л.с. соответственно, 5-ступенчатая МКП в базе и вариатор на всех прочих версиях, привод — передний либо полный.

В США продажи младшего кроссовера Mitsubishi оставляют желать лучшего: в прошлом году он нашел здесь всего 33 067 покупателей (на 10,5% меньше, чем в 2015-м), тогда как лидер сегмента SUV — Honda CR-V — разошелся тиражом 357 335 экземпляров.

Обновленный Outlander Sport начнет продаваться на американском рынке осенью. Не исключено, что эта модель станет доступна и в Россию под привычным нам наименованием ASX — в региональном представительстве Mitsubishi нам сообщили, что всерьез рассматривают такую возможность и ведут переговоры на эту тему с центральным офисом в Японии.

В начале апреля в России стартовали продажи дизельной версии рамного внедорожника Mitsubishi Pajero Sport третьего поколения.

В марте Mitsubishi представила на Женевском автосалоне компактный кроссовер Eclipse Cross, который займет в модельной линейке японской фирмы место между ASX и Outlander.

В феврале тайваньское подразделение Mitsubishi представило серьезно модернизированный компактный седан Lancer десятого поколения.

Фото: Mitsubishi