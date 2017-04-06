Господдержка автопрома в этом году составит 62,3 млрд рублей

О том, что размер государственной поддержки наконец согласован и первое распределение средств начнется уже в мае, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, выступая на заседании экспертного совета по инновационному развитию автомобильной промышленности в Госдуме.

Александр Морозов отметил, что бюджетная и антикризисная (дополнительная) поддержка рынка согласованы и «Минфин в апреле должен сформировать доходную часть для начала кассового исполнения указанных мер».

То есть, как сообщает «Финмаркет», Министерство финансов в апреле сформирует доход, а Минпромторг выпустит нормативный акт, в мае деньги уже начнут поступать на финансирование различных программ. Основные программы стимулирования спроса были запущены производителями с 1 января. Ожидается, что господдержка позволит реализовать 737 тыс. автомобилей.

Известно, что в этом году пока действует программа скидок на новый автомобиль взамен утилизации старой машины или зачета ее стоимости (trade-in), но в середине года она должна сойти на нет. Будут в 2017 году продлены программы льготного кредитования и лизинга, программа поддержки спроса на сельхозтехнику, на газомоторную технику, субсидирования закупки школьных автобусов и автомобилей скорой помощи. Планируют внедрить и новые механизмы господдержки, среди них программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Русский тягач» и «Российский фермер». Однако более детально о распределении средств сообщат дополнительно.

Александр Морозов также рассказал, что компания Hyundai в рамках углубления локализации производства рассматривает варианты запуска на территории России завода двигателей. Возможны два варианта: строительство предприятия с нуля, что долго и дорого, или размещение своего заказа в рамках уже имеющегося производства другой автомобильной компании.

В конце апреля Минпромторг должен представить новую концепцию развития автопрома. Нынешняя из-за стремительно меняющейся экономической ситуации устарела и нуждается в обновлении. Докризисная автоиндустрия была сориентирована на внутреннее потребление, теперь же требуется развернуть ее в сторону развития экспорта.



Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС