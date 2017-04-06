Удлиненный BMW 5-й серии: китайский эксклюзив

Китайские СМИ обнародовали фотографии длиннобазной версии новой баварской «пятерки». Ее официальная премьера состоится 19 апреля на автосалоне в Шанхае, а производство будет налажено на заводе BMW Brilliance в Шэньяне.

BMW 5-й серии
BMW 5-й серии

BMW > 5-й серии

Длиннобазная «пятерка» BMW пользуется в Китае отличном спросом: в прошлом году здесь было реализовано 143 600 экземпляров — это лучший показатель среди всех легковушек большой немецкой тройки. Смена поколений должна привлечь к баварскому бизнес-седану еще больше состоятельных китайцев, ведь они страсть как любят все самое новое.

По сравнению со стандартной «пятеркой» колесная база китайской версии увеличена с 2975 до 3108 мм, длина — с 4936 до 5087 мм. Разумеется, вся прибавка пошла на пользу пассажиров заднего сиденья, они теперь могут практически полностью вытянуть свои драгоценные ноженьки. В виде опции для второго ряда можно заказать выкидной мультимедийный подлокотник с сенсорным экраном. Прочие особенности оснащения, а также технические данные будут объявлены в Шанхае, но нам от них ни горячо, ни холодно: за пределами Китая растянутая «пятерка» продаваться не будет.

Удлиненный BMW 5-й серии: китайский эксклюзив

Фото: BMW

Удлиненный BMW 5-й серии: китайский эксклюзив
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о BMW 5-й серии

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Комментарии (1)

Интересно, что в нём эксклюзивного. Неужели без взрывпакета Такаты?

Ответить#
-1