Удлиненный BMW 5-й серии: китайский эксклюзив

Китайские СМИ обнародовали фотографии длиннобазной версии новой баварской «пятерки». Ее официальная премьера состоится 19 апреля на автосалоне в Шанхае, а производство будет налажено на заводе BMW Brilliance в Шэньяне.

Длиннобазная «пятерка» BMW пользуется в Китае отличным спросом: в прошлом году здесь было реализовано 143 600 экземпляров — это лучший показатель среди всех легковушек большой немецкой тройки. Смена поколений должна привлечь к баварскому бизнес-седану еще больше состоятельных китайцев, ведь они страсть как любят все самое новое.

По сравнению со стандартной «пятеркой» колесная база китайской версии увеличена с 2975 до 3108 мм, длина — с 4936 до 5087 мм. Разумеется, вся прибавка пошла на пользу пассажиров заднего сиденья, они теперь могут практически полностью вытянуть свои драгоценные ноженьки. В виде опции для второго ряда можно заказать выкидной мультимедийный подлокотник с сенсорным экраном. Прочие особенности оснащения, а также технические данные будут объявлены в Шанхае, но нам от них ни горячо, ни холодно: за пределами Китая растянутая «пятерка» продаваться не будет.

BMW 5-й серии поколения G30 была впервые представлена в октябре прошлого года в виде стандартного седана, а в феврале этого года дебютировала версия с кузовом универсал.

В ноябре прошлого года на автосалоне в Гуанчжоу отпраздновал премьеру новый переднеприводный седан BMW 1-й серии на модульной платформе UKL.

В апреле прошлого года BMW представила в Пекине удлиненный кроссовер X1 для китайского рынка.

Фото: BMW