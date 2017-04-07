Имиджевая «восьмерка»: Chery приготовила модный кроссовер

Чем дальше, тем реже словосочетание «китайский дизайн» вызывает нервный смех. Достаточно взглянуть, скажем, на современные Geely, чтобы сделать вывод о значительном стилистическом прогрессе. Мало-помалу хорошеют и Chery. Год назад на Пекинском мотор-шоу компания показала вполне презентабельный кроссовер Tiggo 7 по мотивам концепта TX 2012 года, а к предстоящему мотор-шоу в Шанхае подготовила купеобразную новинку, пока что заявленную в статусе шоу-кара.
Подробные изображения китайцы не раскрывают, ограничиваясь очертаниями профиля и передка. Силуэт действительно неплох, да и лик автомобиля со светодиодной оптикой выглядит заманчиво. Прогресс налицо. Вернее, на «лице». По некоторым данным, Coupe построено на основе Tiggo 7 и его серийная версия, которая выйдет на рынок ориентировочно в конце 2018-го, получит название Tiggo 8. По габаритам шоу-кар наверняка будет очень близок «семерке», а его колесная база, очевидно, такая же, как у соплатформенника (2700 мм). Согласно неофициальным данным, в оснащение товарного кроссовера войдет 1,5-литровая «турбочетверка» от Tiggo 7, развивающая 147 л.с., и новый наддувный агрегат объемом 2,0 л мощностью 190 л.с.
- В начале года российский офис Chery огласил цены на кроссовер Tiggo 3, представляющий собой обновленный Tiggo FL.
- Chery требует запретить германскому концерну Daimler продавать в Китае электромобили под суббрендом EQ, поскольку в ее гамме уже есть «электричка» eQ.
Фото: Chery