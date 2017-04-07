Имиджевая «восьмерка»: Chery приготовила модный кроссовер

На Шанхайском автосалоне марка Chery представит паркетник Tiggo Coupe с эффектным силуэтом. Пока это концепт, но серийная версия не заставит себя ждать.

Чем дальше, тем реже словосочетание «китайский дизайн» вызывает нервный смех. Достаточно взглянуть, скажем, на современные Geely, чтобы сделать вывод о значительном стилистическом прогрессе. Мало-помалу хорошеют и Chery. Год назад на Пекинском мотор-шоу компания показала вполне презентабельный кроссовер Tiggo 7 по мотивам концепта TX 2012 года, а к предстоящему мотор-шоу в Шанхае подготовила купеобразную новинку, пока что заявленную в статусе шоу-кара.

Подробные изображения китайцы не раскрывают, ограничиваясь очертаниями профиля и передка. Силуэт действительно неплох, да и лик автомобиля со светодиодной оптикой выглядит заманчиво. Прогресс налицо. Вернее, на «лице». По некоторым данным, Coupe построено на основе Tiggo 7 и его серийная версия, которая выйдет на рынок ориентировочно в конце 2018-го, получит название Tiggo 8. По габаритам шоу-кар наверняка будет очень близок «семерке», а его колесная база, очевидно, такая же, как у соплатформенника (2700 мм). Согласно неофициальным данным, в оснащение товарного кроссовера войдет 1,5-литровая «турбочетверка» от Tiggo 7, развивающая 147 л.с., и новый наддувный агрегат объемом 2,0 л мощностью 190 л.с.

В начале года российский офис Chery огласил цены на кроссовер Tiggo 3, представляющий собой обновленный Tiggo FL.

Chery требует запретить германскому концерну Daimler продавать в Китае электромобили под суббрендом EQ, поскольку в ее гамме уже есть «электричка» eQ.

Фото: Chery