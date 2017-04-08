Опрос ЗР: нужна ли автомобилю весенняя подготовка?

Достаточно ли просто сменить зимнюю резину на летнюю или требуется нечто большее? На минувшей неделе мы выясняли у наших читателей, как они готовят свой автомобиль к весенне-летнему сезону.

Когда мы планировали этот опрос, мнения в редакции разделились. Некоторые считают, что за автомобилем нужно следить всегда, независимо от времени года, и никакой специальной весенней подготовки, кроме смены колес, ему не требуется. Но ведь «соленые» месяцы наверняка оставили свои следы на кузове, да и никогда не лишне проверить, не образовалось ли скрытых поломок и ржавчины после зимы. Ну а наступление весны в этом смысле можно рассматривать как дополнительный повод это сделать.

Итак, согласно результатам опроса, исключительно заменой колес занимаются 44% наших читателей, плюс к этому проводят ТО 34%, а 4% признались, что вообще ничего специально не делают.

Вы готовите свой автомобиль к весне?

Комментирует результаты опроса редактор «За рулем» Алексей Ревин:







При подготовке к весенне-летнему сезону проводят техническое обслуживание треть опрошенных. Это достаточно логично для автомобилей с большими годовыми пробегами. Проводя ТО весной и осенью, можно использовать разные (сезонные) масла в двигателе. Да и вообще, по весне невредно посмотреть, какие повреждения нанесла зимняя эксплуатация вашему автомобилю. Пострадать могли узлы системы выхлопа и, главное, все резиновые элементы, коих в автомобиле не один килограмм наберется.



А самые заботливые автолюбители занимаются не только ходовой частью, но и ухаживают за самым дорогим элементом автомобиля — кузовом. Начинать надо с хорошей мойки, причем специально попросить (и проследить, чтобы выполнили) промыть колесные ниши автомобиля и, по возможности, днище. Вы будете поражены, сколько килограммов грязи возили с собой. А ведь она еще и просоленная, пропитанная реагентами, а потому очень агрессивная, вызывающая коррозию кузовных деталей.



В салоне автомобиля после зимы тоже не рай земной. На ковровых покрытиях пола, даже если были установлены корытца, все равно будет грязно — плюс соляные разводы. Поэтому весенняя приборка в салоне — хороший тон. Ну и снаружи кузов надо хорошо отмыть и по возможности отполировать.



А те, кто не делает весной с автомобилем ничего, не то что не автолюбители, их автомобилистами даже назвать нельзя. Они так... лишь наездники.

Какие бытовые средства можно использовать при мойке машины вместо специализированной автохимии? Ответ на этот вопрос вы найдете в статье нашего автора.



На грязном автомобиле так и хочется написать: «Помой меня!» — что некоторые и делают. А как помыть? Одной лишь водой не всегда можно обойтись. Сравниваем 8 средств для бесконтактной мойки .

Фото: «За рулем»