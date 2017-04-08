Опрос ЗР: нужна ли автомобилю весенняя подготовка?

Когда мы планировали этот опрос, мнения в редакции разделились. Некоторые считают, что за автомобилем нужно следить всегда, независимо от времени года, и никакой специальной весенней подготовки, кроме смены колес, ему не требуется. Но ведь «соленые» месяцы наверняка оставили свои следы на кузове, да и никогда не лишне проверить, не образовалось ли скрытых поломок и ржавчины после зимы. Ну а наступление весны в этом смысле можно рассматривать как дополнительный повод это сделать.
Итак, согласно результатам опроса, исключительно заменой колес занимаются 44% наших читателей, плюс к этому проводят ТО 34%, а 4% признались, что вообще ничего специально не делают.
Вы готовите свой автомобиль к весне?
Комментирует результаты опроса редактор «За рулем» Алексей Ревин:
Конечно, зимние шины можно использовать круглогодично, если они не шипованные, и до июня, если шипы после зимы еще остались. Но удовольствия такая езда не доставит. По мере просыхания дорог появляется все больше автомобилей, перешедших на летнюю резину, а они, соответственно, быстрее разгоняются, лучше тормозят и управляются. А вы будете себя чувствовать все более некомфортно — этаким динозавром в одном потоке с ними. Мало того, появились на дорогах и «братья наши меньшие» — мотоциклисты и скутеристы. Иногда движение с ними в потоке требует не только железных нервов, но и отличных тормозных характеристик автомобиля. Иными словами, зимняя резина сделала свое дело, зимняя резина должна уйти! Все вышесказанное и подтверждает наша статистика. Большинство автомобилистов, ответивших на наши вопросы, конечно же, меняют резину с зимней на летнюю.
При подготовке к весенне-летнему сезону проводят техническое обслуживание треть опрошенных. Это достаточно логично для автомобилей с большими годовыми пробегами. Проводя ТО весной и осенью, можно использовать разные (сезонные) масла в двигателе. Да и вообще, по весне невредно посмотреть, какие повреждения нанесла зимняя эксплуатация вашему автомобилю. Пострадать могли узлы системы выхлопа и, главное, все резиновые элементы, коих в автомобиле не один килограмм наберется.
А самые заботливые автолюбители занимаются не только ходовой частью, но и ухаживают за самым дорогим элементом автомобиля — кузовом. Начинать надо с хорошей мойки, причем специально попросить (и проследить, чтобы выполнили) промыть колесные ниши автомобиля и, по возможности, днище. Вы будете поражены, сколько килограммов грязи возили с собой. А ведь она еще и просоленная, пропитанная реагентами, а потому очень агрессивная, вызывающая коррозию кузовных деталей.
В салоне автомобиля после зимы тоже не рай земной. На ковровых покрытиях пола, даже если были установлены корытца, все равно будет грязно — плюс соляные разводы. Поэтому весенняя приборка в салоне — хороший тон. Ну и снаружи кузов надо хорошо отмыть и по возможности отполировать.
А те, кто не делает весной с автомобилем ничего, не то что не автолюбители, их автомобилистами даже назвать нельзя. Они так... лишь наездники.
- Какие бытовые средства можно использовать при мойке машины вместо специализированной автохимии? Ответ на этот вопрос вы найдете в статье нашего автора.
- На грязном автомобиле так и хочется написать: «Помой меня!» — что некоторые и делают. А как помыть? Одной лишь водой не всегда можно обойтись. Сравниваем 8 средств для бесконтактной мойки.
Фото: «За рулем»