Опрос ЗР: нужна ли автомобилю весенняя подготовка?

Достаточно ли просто сменить зимнюю резину на летнюю или требуется нечто большее? На минувшей неделе мы выясняли у наших читателей, как они готовят свой автомобиль к весенне-летнему сезону.

Когда мы планировали этот опрос, мнения в редакции разделились. Некоторые считают, что за автомобилем нужно следить всегда, независимо от времени года, и никакой специальной весенней подготовки, кроме смены колес, ему не требуется. Но ведь «соленые» месяцы наверняка оставили свои следы на кузове, да и никогда не лишне проверить, не образовалось ли скрытых поломок и ржавчины после зимы. Ну а наступление весны в этом смысле можно рассматривать как дополнительный повод это сделать.

Итак, согласно результатам опроса, исключительно заменой колес занимаются 44% наших читателей, плюс к этому проводят ТО 34%, а 4% признались, что вообще ничего специально не делают.

Вы готовите свой автомобиль к весне?

Комментирует результаты опроса редактор «За рулем» Алексей Ревин:

— Человек, который искренне любит свой автомобиль, конечно же, видит, как нелегко приходится ему на просоленных, темных, грязных зимних дорогах. И в первые погожие весенние дни его так и подмывает сделать что-нибудь полезное для машины.

Конечно, зимние шины можно использовать круглогодично, если они не шипованные, и до июня, если шипы после зимы еще остались. Но удовольствия такая езда не доставит. По мере просыхания дорог появляется все больше автомобилей, перешедших на летнюю резину, а они, соответственно, быстрее разгоняются, лучше тормозят и управляются. А вы будете себя чувствовать все более некомфортно — этаким динозавром в одном потоке с ними. Мало того, появились на дорогах и «братья наши меньшие» — мотоциклисты и скутеристы. Иногда движение с ними в потоке требует не только железных нервов, но и отличных тормозных характеристик автомобиля. Иными словами, зимняя резина сделала свое дело, зимняя резина должна уйти! Все вышесказанное и подтверждает наша статистика. Большинство автомобилистов, ответивших на наши вопросы, конечно же, меняют резину с зимней на летнюю.


При подготовке к весенне-летнему сезону проводят техническое обслуживание треть опрошенных. Это достаточно логично для автомобилей с большими годовыми пробегами. Проводя ТО весной и осенью, можно использовать разные (сезонные) масла в двигателе. Да и вообще, по весне невредно посмотреть, какие повреждения нанесла зимняя эксплуатация вашему автомобилю. Пострадать могли узлы системы выхлопа и, главное, все резиновые элементы, коих в автомобиле не один килограмм наберется.

А самые заботливые автолюбители занимаются не только ходовой частью, но и ухаживают за самым дорогим элементом автомобиля — кузовом. Начинать надо с хорошей мойки, причем специально попросить (и проследить, чтобы выполнили) промыть колесные ниши автомобиля и, по возможности, днище. Вы будете поражены, сколько килограммов грязи возили с собой. А ведь она еще и просоленная, пропитанная реагентами, а потому очень агрессивная, вызывающая коррозию кузовных деталей.

В салоне автомобиля после зимы тоже не рай земной. На ковровых покрытиях пола, даже если были установлены корытца, все равно будет грязно — плюс соляные разводы. Поэтому весенняя приборка в салоне — хороший тон. Ну и снаружи кузов надо хорошо отмыть и по возможности отполировать.

А те, кто не делает весной с автомобилем ничего, не то что не автолюбители, их автомобилистами даже назвать нельзя. Они так... лишь наездники.

  • Какие бытовые средства можно использовать при мойке машины вместо специализированной автохимии? Ответ на этот вопрос вы найдете в статье нашего автора.
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Фото: «За рулем»

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Комментарии (3)

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Кузов , салон , это больше для себя любимого , весной и пальто меняем на что то полегче, жидкости и фильтра для " продвинутых" ,а вот ревизию тормозам , это видимо удел только для умных и прозорливых. Причём данные работы реально требуются всем авто , вне зависимости от  его ценового диапазона.
По внешнему виду тормозных дисков можно даже выносить предварительный диагноз. К великому сожалению , " пофигистов" на дороге достаточно и пусть Вам повезёт и такой персонаж не окажется позади вашего авто в сложный момент.

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Называть мойку подготовкой к весне может, наверное, законченный грязнуля, а совсем не заботливый автомобилист. Для заботливого автомобилиста мойка автомобиля — самая обычная процедура. Если моешь автомобиль регулярно и просишь пройтись кёрхером по днищу откуда возьмутся килограммы грязи если не ездишь по бездорожью? То же самое про салон.
Разные сезонные масла? Мы точно живём в XXI веке? )))
Возможность заглянуть под автомобиль заботливый автовладелец в любом случае вряд-ли упустит.
Поэтому мой ответ — просто поменял колёса. )))

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Зимин Влад

Владик, просто поменять колёса с левого на правое недостаточно.
Нужно ещё выковырять шипы из покрышек, проглотить, не разжёвывая, и запить водичкой.

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