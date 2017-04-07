Вот так повезло! Ангел-хранитель приехал на скорой

«Вышивание» лихача на спорткаре завершилось для него печально. Но все могло бы быть значительно хуже, если бы скорая не подоспела вовремя.

Загородная дорога, на большом участке идут восстановительные работы, машины еле плетутся, но вот ремонтируемый участок позади, и торопыга на купе Mazda MX-3 (по всей видимости!) резко прибавляет газку. Но далеко уехать ему не удается, очень быстро он оказывается в ближайшем кювете.

Неясно, в каком состоянии находился водитель, но помощь он получил мгновенно: во встречном направлении как раз в это время двигалась скорая помощь. Дело, вероятно, происходило в Турции, если судить по надписи на медицинском автомобиле: стандартная зеркальная Ambulance здесь выглядит как Ambulans, как принято в этой стране.

Любопытно, что мнения пользователей соцсети на счет того, повезло или нет водителю, разделились. Все зависит от того, как посмотреть на эту ситуацию: да, «спортсмен» вылетел с дороги и, судя по всему, легкими ушибами не отделался. Но скорая-то будто к нему ехала! А ведь могло это случиться и ночью на безлюдной дороге, где помощи ждать было бы неоткуда.

В любом случае есть надежда, что на этот раз все для водителя завершилось благополучно и впредь лихачить он будет аккуратнее, ведь не всегда за ним по пятам будет следовать его «ангел-хранитель».

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Фото: youtube