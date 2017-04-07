Вот так повезло! Ангел-хранитель приехал на скорой

«Вышивание» лихача на спорткаре завершилось для него печально. Но все могло бы быть значительно хуже, если бы скорая не подоспела вовремя.

Загородная дорога, на большом участке идут восстановительные работы, машины еле плетутся, но вот ремонтируемый участок позади, и торопыга на купе Mazda MX-3 (по всей видимости!) резко прибавляет газку. Но далеко уехать ему не удается, очень быстро он оказывается в ближайшем кювете.

Неясно, в каком состоянии находился водитель, но помощь он получил мгновенно: во встречном направлении как раз в это время двигалась скорая помощь. Дело, вероятно, происходило в Турции, если судить по надписи на медицинском автомобиле: стандартная зеркальная Ambulance здесь выглядит как Ambulans, как принято в этой стране.

Любопытно, что мнения пользователей соцсети на счет того, повезло или нет водителю, разделились. Все зависит от того, как посмотреть на эту ситуацию: да, «спортсмен» вылетел с дороги и, судя по всему, легкими ушибами не отделался. Но скорая-то будто к нему ехала! А ведь могло это случиться и ночью на безлюдной дороге, где помощи ждать было бы неоткуда.

В любом случае есть надежда, что на этот раз все для водителя завершилось благополучно и впредь лихачить он будет аккуратнее, ведь не всегда за ним по пятам будет следовать его «ангел-хранитель».

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Фото: youtube

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Комментарии (6)

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«Дело, вероятно, происходило в Турции, если судить по надписи на медицинском автомобиле: стандартная зеркальная Ambulance здесь выглядит как Ambulans, как принято в этой стране» (c)
А если вбить координаты с регистратора, то выходит, что дело происходит в Польше...

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0
Rey Kalkin

Какая разница?

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0
робот

Если бы фразы о месте действия не было, то и разницы бы не было, а так... не аккуратненько как-то.

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0

Кто бы объяснил народу, что не предназначены японские автомобили для скорости более 180 км/ч по прямой. А на повороте и того меньше. Вот он и вылетел из кадра на 90 км/ч.
Не догоняют они конструктивно не то, чтобы до итальянцев, но даже до немцев.

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-2
робот

Кто бы объяснил тебе конкретно, что быть «дрочером», а именно — неадекватно и слепо фанатеть от чего-либо(в твоем случае от итальянцев), при этом огульно критикуя нечто якобы конкурирующее с объектом «дрочинга», это удел «школоты», стыдно должно быть взрослому образованному человеку демонстрировать такое ущербное мышление. И даже если ты и правда «школота», то надо работать над собой и взрослеть.

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+2
Безымянный

Сынок... Не тереби свой петушок, а то почернеет и отпадёт.

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-1