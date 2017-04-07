Трехпедальный наддувный: Honda засветила новый Civic Si

Прошлогодний прототип «подогретого» Сивика, наконец-то, превратился в товарный автомобиль. На Нью-Йоркском мотор-шоу дебютирует первый Si с турбонаддувным двигателем.

Теперь гамма боевых Сивиков для американского рынка представлена в полном составе. До Штатов доберется свежий Civic Type R, дебютировавший на Женевском мотор-шоу. Он разместится на вершине модельной линейки, а ступеньку ниже займет традиционная для рынка Нового Света версия Si, которую покажут в Нью-Йорке.

Переход на наддувный двигатель объемом 1,5 л неудивителен. Еще прошлая генерация «топора» обзавелась турбонагнетателем, а теперь естественный процесс дошел и до младшего спорткара. Силушка фактически как у предшественника с атмосферником «два и четыре» — 205 л.с. при 5700 об/мин, а 260 Нм (на 30 Нм больше) размазаны в диапазоне 2100–5000 об/мин и доступны на 2300 об/мин раньше, чем прежде. О динамике хондовцы молчат, но штуковина должна быть весьма шустрой, учитывая характер двигателя и 6-ступенчатую механику. Кроме того, автомобиль получил систему выбора режимов движения с настройками Normal и Sport, воздействующими на характеристики электроусилителя руля и электронно-управляемые амортизаторы, более жесткие пружины, стабилизаторы поперечной устойчивости потолще (жесткость переднего увеличена на 30%, а заднего на 60%), передние рычаги от «топора» и самоблокирующийся дифференциал. Передние тормозные диски — диаметром 305 мм.

Внешне спорткар отличается от более простых собратьев другими бамперами и 18-дюймовыми колесными дисками с покрышками размерностью 235/45 R18. При этом версия с кузовом купе имеет антикрыло, а корму седана Si украшает спойлер. На рынок автомобили выйдут в мае и будут стоить примерно от 25 тыс. долларов.

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Фото: Honda