Китайская «эмка»: фирма BYD анонсировала гибридный минивэн M5

На грядущем Шанхайском автосалоне состоится премьера нового однообъемника фирмы BYD, который будет предлагаться сразу с несколькими типами силовых установок. На этой неделе производитель опубликовал первые официальные изображения автомобиля.

Делать красивый дизайн китайцы уже умеют, пусть зачастую и с помощью именитых европейских специалистов. Новый минивэн BYD, который, согласно фирменной иерархии, предположительно получит наименование М5, выглядит очень эффектно, хотя оформление передней части, прямо скажем, сложно назвать оригинальным — все это мы уже где-то видели…

Судя по габаритам, М5 относится к среднеразмерному классу: длина — 4680 мм, ширина — 1810 мм, высота — 1680 мм, колесная база — 2785 мм. В салоне семь посадочных мест, расположенных по формуле 2+3+2. Официальных изображений интерьера пока нет, но в китайской прессе мелькали шпионские снимки топовой версии минивэна с большим сенсорным экраном на центральной консоли «а-ля Тесла».

По данным наших китайских коллег, автомобиль получит сразу три типа силовых установок: бензиновую, электрическую и plug-in гибридную. Последняя, вероятно, будет позаимствована у выпускаемого с 2013 года седана Qin, а стало быть, можно рассчитывать на совокупную отдачу на уровне 300 л.с. и до 70 км запаса хода на электротяге.

Более подробную информацию о новинке мы планируем получить через две недели, когда откроет свои двери Шанхайский автосалон.

Китай сегодня является крупнейшим производителем и потребителем минивэнов в мире, хотя продажи этого типа машин здесь в последние годы сокращаются в пользу набирающих популярность кроссоверов. В результате на рынке стали появляться межвидовые типы автомобилей или так называемые кроссвэны, которые сочетают в себе достоинства минивэнов и кроссоверов. Типичные представители этого жанра: Yingzhi G5 и Karry K60.

На Шанхайском автосалоне действующий прототип электрического минивэна обещает показать компания Iconiq Motors.

Фото: BYD, autohome.com.cn