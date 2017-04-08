Полицейский Nissan GT-R: расслабляться ли нарушителям?

В Нью-Йорке ниссановцы представят суперкупе GT-R в «форме патрульного офицера». Вот только будет ли автомобиль ловить плохих парней?

Оговоримся сразу: увы, полицейский «гэтер» по прозвищу Copzilla (производное от Годзиллы, давнего прозвища GT-R) — всего лишь шоу-кар, хотя многие копы всего мира наверняка захотели бы попробовать японский суперкар в качестве перехватчика. Ведь от GT-R, прославившегося убойной динамикой, уйдет редкий автомобиль!

По легенде купе служит в вымышленном Skyline Metro Police Department. Очевидно, это отсылка к истории «гэтера», который долгое время был топовой модификацией Nissan Skyline. Двигатель остался стандартным — V-образная «шестерка» объемом 3,8 л с двумя турбонагнетателями, работающая в паре с преселективным роботом с двумя сцеплениями, развивает 565 л.с., а не тысячу, как можно предположить, учитывая экстерьер шоу-кара. Выглядит Nissan чрезвычайно эффектно: углепластиковый обвес расширил колесные арки и сделал облик еще злее, над кормой возвышается антикрыло, а пуш-бампер, или полицейский таран по-нашему, не предвещает для хулиганов ничего хорошего. Прибавьте к этому цветографическую схему и целый арсенал проблесковых маячков. А вот вместо 22-дюймовых дисков мы бы предпочли колеса более строгого дизайна.

Также на Нью-Йоркском автосалоне представят ностальгическую модификацию заднеприводного купе 370Z.

Накануне ниссановцы представили лимитированную спецверсию GT-R Track Edition.

Фото: Nissan