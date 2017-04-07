«Автогражданку» хотят загнать в интернет

Минфину поручено изучить возможность полного отказа от полисов ОСАГО на бумажном носителе. Это будет удобно водителям, так как сократится количество документов, необходимых всегда возить с собой. Только вот готовы ли сами автовладельцы к такому нововведению?

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минфину подумать над тем, чтобы полностью перевести ОСАГО из бумажного вида в электронный, пишет «Коммерсант». Кроме того, он предложил законодательно отменить обязанность водителя возить с собой распечатку электронного полиса. На исполнение этого поручения отводится месяц, сроки по первому предложению не определены. Считается, что это облегчит жизнь водителям, так как сократится количество документов, которые водитель должен возить с собой. Проверять страховки инспекторы ДПС будут по базе данных.

С 1 октября в целях борьбы с подделками страховщики перешли на новые, розовые полисы с усиленной защитой. На сегодняшний день доля полисов на бумажном носителе составляет 90%, и хотя, согласно отчетам страховщиков, продажи электронных полисов растут, происходит это довольно вяло. Увеличиваются продажи e—полисов, как правило, в тех регионах, где есть проблемы с приобретением обычных, бумажных, потому что страховым компаниям по тем или иным причинам невыгодно оказывать услугу обязательного страхования автогражданской ответственности.

В РСА считают, что бумажные полисы для автовладельцев привычнее и «психологически предпочтительнее». При этом есть опыт Армении, где все полисы электронные, и там автовладельцы никаких проблем с этим не испытывают. Однако не стоит забывать, что Армения небольшая страна, а как это будет работать в России, неясно. Сами страховщики опасаются вала мошенничеств, случаи продажи подделок через интернет встречаются все чаще.

Комментирует редактор «За рулем», юрист

— С моей точки зрения, эта идея весьма здравая, с учетом того, что общество плавно и основательно уходит в электронную плоскость. Но я опасаюсь того, что если перейти на «электронку» резко, возникнет множество проблем.

Первая — вероятная волна поддельных полисов ОСАГО. Кибер-мошенники сейчас активно создают поддельные сайты крупнейших страховых компаний (полностью копируя и форму, и содержание). И автовладельцы становятся жертвами, покупая подделки.

Вторая — большинство автовладельцев не готовы уходить «в сеть», предпочитая именно бумажную версию. Не верят у нас пока в электронные документы. Да и интернет-то не везде доступен, о каком повсеместном переходе на электронные полисы может идти речь?

Я, конечно же, не имею в виду жителей крупных городов, а говорю о регионах. Скорее всего, эта категория автовладельцев будет по-прежнему обращаться в офисы страховых компаний и просить сотрудников помочь с оформлением полиса. Соответственно, временные затраты останутся прежними. Кроме этого, нужно понимать, что далеко не везде сотрудники ГИБДД имеют техническую возможность проверить наличие электронного полиса ОСАГО. Доходит до того, что инспекторы не верят в подлинность предъявляемых полисов ОСАГО в электронном виде и штрафуют водителей за их отсутствие.

Необходима полноценная и масштабная информационно-разъяснительная работа, в которой должны будут участвовать все участники рынка автострахования: и автовладельцы, и ГИБДД, и органы власти, и страховые компании. Поэтому, перед тем как отказаться от бумажной версии ОСАГО, нужно серьезно поработать и чиновникам, и правоохранительным органам. Важно создать единое и непротиворечивое информационное пространство. Обеспечить техническую и бюджетную поддержку. К примеру, решить вопрос с техникой обращения в базу данных полисов ОСАГО, разработать регламент обновления этой базы.

Вопросов-то множество. Это и сроки занесения информации о купленном электронном полисе в общую базу, и порядок получения информации теми же инспекторами ДПС: будет ли это электронная цифровая подпись или иная форма доступа, в каком режиме будут получать информацию инспекторы: оффлайн или онлайн?

А смогут ли вообще инспекторы проводить такие проверки? Ведь сначала нужно потратиться на специальную технику, а только потом начинать работать. Переходить полностью на электронную систему нужно поэтапно и не спеша. Ведь очевидно, что необходим определенный период адаптации. Поэтому нужно все тщательно взвесить и понять, насколько готовы все заинтересованные стороны к подобным изменениям.

Фото: mediasalestoday.com