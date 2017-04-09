Корпорация монстров: Koenigsegg и Qoros создали мегафастбек

На Шанхайском мотор-шоу найдется место и для перспективных разработок, часть из которых здорово интригуют! В их числе электрокар, созданный компанией Qoros и суперкаростроителем Koenigsegg.

Сотрудничество марки Qoros, принадлежащей китайцам из Chery и израильскому холдингу Kenon, и Koenigsegg не ограничится одним лишь прошлогодним мотором Qamfree — 1,6-литровой «турбочетверкой» с электромеханическими актуаторами вместо распредвалов. На Шанхайском мотор-шоу представят электрический концепт 9 QlectriQ, созданный совместными усилиями сторон.

Прошлогодний революционный двигатель обязан своим появлением компании FreeValve AB Кристиана фон Кенигсегга, которая, собственно, и разработала головку блока цилиндров. А вот степень влияния шведов на впечатляющий, судя по тизерам, фастбек пока неизвестна. По данным СМИ Поднебесной, концепт будет представлен под знаменем Qoros, получит электрическую силовую установку, позволяющую разменивать сотню в пределах 3 секунд и имеющую запас хода порядка полтысячи километров. Мы будем с нетерпением ждать дебюта 9 QlectriQ — технических сюрпризов у него наверняка окажется немало.

Голландский производитель спортивных автомобилей Spyker выступил с неожиданным заявлением: теперь двигатели ему будет поставлять не компания Audi, а Koenigsegg.

В конце прошлого года Qoros представила кросс-седан 3 GT.

Фото: Qoros