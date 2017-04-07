Партия сказала «надо»: BAIC выпустил электрический флагманский седан EH300

Год назад китайский автоконцерн BAIC представил в Пекине электрическую версию своего бизнес-седана Senova D80, обозначенную индексом EH400. Цифра в нем указывала на запас хода в километрах на одной зарядке, но товарная версия модели оказалась менее «долгоиграющей».

Под нажимом Компартии Китая местные автопроизводители занимаются спешным «озеленением» своих модельных рядов: власти требуют снижения зависимости от углеводородов и уменьшения уровня загазованности в городах, в смоге которых порой не то что топор — пожарного повесить можно. Государственный автоконцерн BAIC, разумеется, рьяно выполняет партийный наказ: в его производственной линейке есть уже шесть электрокаров, а на этой неделе к ним присоединился седьмой — EH300, дилеры начали принимать заказы.

К сожалению, осилить заявленный год назад 400-километровый пробег на одной зарядке серийный автомобиль оказался не в состоянии, производитель обещает лишь 300 км автономного хода, а потому индекс модели был девальвирован, и теперь она называется EH300 (на фотографиях — прошлогодний выставочный вариант). Производитель, впрочем, оговаривает, что если двигаться на EH300 с постоянной скоростью 60 км/ч, то он протянет все 380 км.

За дальнобойность отвечает литий-ионная АКБ емкостью 54,6 кВт·ч, на ее полную зарядку от бытовой розетки требуется порядка 10 часов, однако на экспресс-терминалах повышенной мощности ее можно зарядить на 80% всего за 45 минут. Электродвигатель, вращающий передние колеса, развивает пиковую мощность в 100 кВт (136 л.с.) — весьма скромно для крупного автомобиля бизнес-класса: длина — 4946 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1483 мм, колесная база — 2830 мм. Неудивительно, что время разгона до сотни BAIC не афиширует, а максимальная скорость у EH300 — всего 140 км/ч.

В базовой комплектации BAIC EH300 стоит 345 800 юаней, но с учетом государственных субсидий китайские граждане могут стать владельцами этого чудесного автомобиля «всего» за 279 800 юаней — примерно 2,29 млн рублей по текущему обменному курсу ЦБ РФ, или 40,5 тыс. американских долларов. Дорого! Зато базовое оснащение — это практически «полный фарш», за исключением телевизоров для задних пассажиров и пульта управления к ним в центральном подголовнике.

Рядовых китайских потребителей BAIC EH300 вряд ли заинтересует, а вот по линии госзакупок у него очень и очень хорошие перспективы.

На грядущем Шанхайском автосалоне ожидается премьера нового компактного внедорожника BAIC, внешне напоминающего американский Hummer.

Летом прошлого года концерн BAIC совместно с производителем мототехники Yinxiang учредил новую торговую марку Bisu, ориентированную на молодежь, и уже представил под ней две модели — субкомпактный кроссовер Bisu S25 и минивэн Bisu M3.

Фото: autohome.com.cn