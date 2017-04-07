ГИБДД хочет упростить регистрацию доработок в автомобилях

Госавтоинспекция разработала регламент по согласованию доработок в автомобиле. Это упростит жизнь автовладельцев, использующих газобаллонное оборудование или «лифтованные» внедорожники.

Проект регламента по согласованию изменений в конструкции автомобилей ГИБДД разместила на regulation.gov.ru. В документе определен перечень необходимых действий автовладельца, который хочет легализовать доработанный автомобиль или получить разрешение на переоборудование.

Процесс легализации доработок довольно сложный: на первом этапе автовладелец обращается в испытательную лабораторию за получением предварительной технической экспертизы изменений, пишет «Коммерсант». Потом идет в ГИБДД за разрешением внести изменения в конструкцию, потом в автосервис, где ему выдают документ о проведенных работах, затем следует пройти техосмотр, потом снова в лабораторию и только после этого в ГИБДД на регистрацию.

Нововведения касаются лишь части, связанной с выдачей разрешения ГИБДД. Если на машине уже установлено незарегистрированное оборудование (бампер, воздухозаборник, большие колеса, газобаллонное оборудование), снимать его не нужно, осмотр автомобиля в ГИБДД должен занимать не более 20 минут. Госпошлина за согласование составит 800 рублей, если ГИБДД в согласовании откажет, то автомобиль снимается с учета. Штраф за езду на незарегистрированной машине составит 800 руб., при повторном нарушении водитель лишается прав.

Несмотря на то, что ГИБДД пытается регламентировать свою часть, сама процедура от этого проще не становится, да и стоимость всех согласований может достигать 15 тыс. рублей. При этом автолюбители говорят, что часто никаких проверок оборудования на безопасность не проводится, это формальность, автомобилисты просто отдают деньги за заполненные бланки с печатями.

  • Напомним, летом 2016 года с подачи бывшего главы ГИБДД Виктора Нилова инспекторы провели целую кампанию по выявлению на дороге доработанных автомобилей. Часто это приводило к перегибам, когда водителей штрафовали и лишали регистрации за нештатные бамперы, спойлеры, рулевые колеса, сиденья, элементы подвески, не предусмотренные конструкцией дополнительные внешние световые приборы, «кенгурятники» и т.д. Позже ГИБДД признала «перегибы на местах» и пообещала установить четкие правила.
  • Владелец этого пикапа Chevrolet, если бы жил в России, замучился бы согласовывать внесенные в него изменения. Ведь неказистый с виду автомобиль имеет под капотом 7,0-литровый мотор V8 с системой впрыска закиси азота и способен выдать 960 л.с.

Фото: «За рулем»

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Комментарии (5)

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Благими намерениями выстлана дорога к нашим кошелькам ( по нашим многочисленным просьбам )

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+1

Интересно, а как обстоят дела с регистрацией гбо у наших соседей по еаэс — Казахстану, Армении, Белоруссии. Судя по форумам, в Казахстане вполне демократичная и быстрая регистрация, жалоб из Армении и Белоруссии вообще не встречал на газовых форумах. А в Украине нужны только документы от сертифицированного установочного центра и оплата пошлины в гаи за внесение изменений в документы. Вот и думаешь, где заботятся о своих гражданах, а где лишь бы побольше настругать с них.

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+1

В чем заключается упрощение? Похоже ГИБДД хочет только усложнить регистрацию.

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+5

РЕГИСТРАЦИЯ — ЭТО ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ!!! Я установил и зарегистрировал газ: 30 000 установка газа, 13 000 регистрация, точнее месяц регистрации...
А сейчас еще ввели обязаловку «регистрации на прием в ГИБДД» через интернет...
Без комментариев далее..........

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+4

ГИБДД НЕ хочет упростить регистрацию доработок в автомобилях. ГИБДД тупо хочет бабла.

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