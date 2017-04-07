Kia ищет юных арбитров для футбольного Кубка конфедераций

Победители стартовавшего сегодня всероссийского творческого конкурса «Юный арбитр», объявленного компанией Kia Motors Rus, вынесут на поле официальный мяч восьмого Кубка конфедераций.

Детский конкурс «Юный арбитр» стал уже традиционным для всех крупнейших мировых футбольных состязаний FIFA, проходящих при поддержке Kia Motors. Впервые он был проведен в 2008 году, а в 2012-м к нему присоединилась и наша страна. Поскольку именно Россия в этом году принимает у себя футбольный Кубок конфедераций (он пройдет летом с 17 июня по 2 июля), в 11 из 16 матчей турнира наши юные соотечественники выйдут на поле вместе со всемирно известными футболистами и судейской бригадой. Еще пятеро победителей детского конкурса приедут из Германии, Испании, Чили, Малайзии и с Багамских островов.

В прошлом году, получив более двухсот работ, Kia Motors Rus выявляла единственного победителя. Им стал 11-летний химчанин Михаил Андрюшков. Из его эссе стало понятно, что родителям Миши доктора пророчили футбольную карьеру сына, когда ему было всего два года. Сегодня Миша тренируется в детско-юношеской спортшколе олимпийского резерва и мечтает стать звездой мирового футбола. Именно эта история покорила жюри конкурса.

Слева направо: управляющий директор Kia Motors Rus Александр Мойнов, легендарный советский футболист и футбольный эксперт Евгений Ловчев, прославленный российский вратарь, основатель детской школы голкиперов Руслан Нигматуллин, национальный посол доброй воли ЮНИСЕФ Оксана Федорова, главный редактор газеты «Спорт-Экспресс» Максим Максимов и директор по маркетингу Kia в России Валерий Тараканов

Как и в прошлом году, финалисты будут определены закрытым голосованием членов жюри. В его состав кроме представителей Kia вошли национальный посол доброй воли ЮНИСЕФ Оксана Федорова, легендарный советский футболист и футбольный эксперт Евгений Ловчев, прославленный российский вратарь, основатель детской школы голкиперов Руслан Нигматуллин, главный редактор газеты «Спорт-Экспресс» Максим Максимов.

Корейский автопроизводитель настолько вовлекся в поддержку футбола, что намерен выпустить летом этого года на российском рынке ограниченную серию своих бестселлеров — Rio, Sportage, cee’d и Optima — в стилистике FIFA. Цены и конкретные комплектации машин будут объявлены ближе к старту продаж, однако уже сейчас известно, что они получат эксклюзивные опции и декор.

Детские работы принимаются до 30 апреля, а победителей Kia объявит на своем сайте 12 мая.

Фото: Kia