Компания JAC провела дилерскую презентацию флагманского паркетника Refine S7. Широкой публике его покажут 19 апреля на Шанхайском автосалоне.

JAC Refine S7 относится к среднеразмерному классу: колесная база — 2750 мм, длина — 4790 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1760 мм. Дизайн экстерьера выполнен в условно корпоративном стиле, назвать его шибко оригинальным можно лишь с натяжкой, в нем можно увидеть черты Hyundai, Lexus и даже, при должном воображении, характерные загогулины тольяттинского икс-фейса — одним словом, сборная солянка! А вот интерьер вдохновлен одним и вполне конкретным автомобилем — Мерседесом Е-класса последнего поколения. О дословном цитировании говорить в данном случае не приходится, «китаец» сделан все же сильно проще, но ассоциации у покупателя, несомненно, возникнут правильные и рука автоматом потянется к кредитке.

Цены на Refine S7 пока не объявлены, продажи стартуют летом. Автомобиль будет предлагаться с пяти- либо семиместным салоном и с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор: 1.5Т (174 л.с.) и 2.0Т (190 л.с.). Коробки передач — 6-ступенчая механика либо 6-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Привод — только на передние колеса. Позже ожидается также гибридная модификация.

В России Refine S7 вряд ли появится, так как фирма JAC на данный момент официально предлагает в нашей стране исключительно коммерческую технику.

В декабре прошлого года фирма JAC представила свой самый маленький паркетник — Refine S2 Mini.

В ноябре 2016-го на автосалоне в Гуанчжоу дебютировал флагманский седан JAC A60.

В октябре прошлого года стало известно, что JAC совместно с немецким концерном Volkswagen планирует вывести на китайский рынок новый бренд и продавать под ним электромобили.

Фото: autohome.com.cn