Беспилотник сможет ощущать мир по-человечески

Ученые разработали систему, позволяющую беспилотнику комбинировать данные, поступающие от различных сенсоров, и сводить их в единый центр. Это повысит безопасность беспилотных автомобилей.

Представьте, что машиной управляют одновременно слепой человек, который слышит, и зрячий, но глухой. И при этом они между собой не общаются! Именно так это сейчас и происходит во многих зарубежных системах автономного вождения. Дело в том, что обработка данных ведется на чипах, которые установлены на различных сенсорах, что затрудняет обобщение информации, поступающей с датчиков. Специалисты российской компании Cognitive Technologies разработали новую технологию — Cognitive Data Fusion, которая позволяет обобщать всю информацию, полученную с радара и видеокамер.

Как правило, данные с радара позволяют определять точное расстояние до объекта и его скорость. Однако они дают лишь частичную информацию о его типе и расположении. Для того чтобы понять, насколько опасна ситуация, важны размеры объекта и другие параметры.

Например, радар может достаточно точно распознать машину и засомневаться в узнавании пешехода. Радар не позволяет определять отдельные элементы на дороге, такие как дорожные знаки, разметка и т.д. Информация, полученная с видеокамеры, в свою очередь, дает достаточно точные координаты объекта, представление о его типе и взаимном расположении относительно других объектов. А также позволяет выявлять большое количество объектов дорожной сцены (сигналы светофора, типы знаков, дорожную разметку и т.д.).

Новая функция работает по аналогии с мозгом человека, который получает информацию от различных органов чувств: зрения, слуха, тактильных органов и т.д. одновременно. Данные, снятые с каждого из датчиков, синхронизируются и приводятся к единой системе координат, затем «сырье» поступает в вычислитель, где все комплексно обрабатывается, взаимно обогащая и дополняя друг друга. Так, когда мы слышим громкий звук и не видим его источника, мы с двойным вниманием смотрим в направлении, откуда раздается звук, пытаясь понять его причину. Если, скажем, видеокамера распознает объект лишь на 80%, данные, полученные от радара, могут дополнить недостающую информацию и поднять точность восприятия обстановки до 99%.

Cognitive Data Fusion позволяет объединить всю информацию о скорости, координатах, расстоянии до объекта, его типе, взаимном расположении, наличии других предметов в непосредственной близости от него и их физических характеристиках. В компании уверены, что внедрение новой системы позволит снизить уровень аварийности беспилотника на 20–25%.

Опрос, который проводили в России и США с целью выяснить отношение обывателей к автономным транспортным средствам, показал, что на сегодняшний день проявляют интерес к беспилотникам более 56% опрошенных граждан России и 68% США.

О самых интересных разработках в области автономных технологий, которые известны на сегодняшний день, читайте в материале нашего автора.



Фото: nofilmschool.com