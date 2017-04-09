Инверсивный подход: дебютировал Mini Remastered по цене Porsche

В середине прошлого века легендарный конструктор Алек Иссигонис создавал Mini как предельно простой, массовый и доступный автомобиль. Сегодня предприниматель Дэвид Браун предлагает совсем другой Mini — ручной работы, с эксклюзивной отделкой и ценой породистого спорткара.

Молодая британская фирма David Brown Automotive специализируется на мелкосерийных ретрокарах, и Mini Remastered ее вторая модель — первым свет увидело туристическое купе Speedback GT в стиле классического Aston Martin DB5, но на агрегатах Jaguar XKR.

В основе Mini Remastered лежит классический оригинальный Mini, но основательно переделанный. Реставраторы недолюбливают дельцов вроде Дэвида Брауна — мол, они глумятся над раритетами, ставят на них современные детали, из-за чего машины утрачивают историческую ценность. Сложно отрицать справедливость этой критики, но и подход Брауна все же имеет право на существование, тем более что основанная им фирма подходит к делу именно с консервативных позиций, трепетно относится к духу исторического прототипа и в процессе работы над каждой машиной его в некотором смысле даже преумножает.

Для изготовления каждого экземпляра Mini Remastered донорский кузов полностью разбирается, усиливается и обвешивается новыми наружными панелями, лишенными видимых сварных швов, в результате чего доработанный кузов становится опрятным и гладеньким. Покраска полностью ручная, многостадийная, на нее у мастеров David Brown Automotive уходит целых четыре недели!

Двигатель у ремастеринговой машины родной, бензиновый 1,3-литровый, но он полностью перебран и доработан, в результате чего отдача выросла с 63 до 79 л.с. Родная 4-ступенчатая механическая коробка передач даже разбирается до винтика и снабжается там, где это необходимо, новыми деталями. Той же процедуре подвергается вся ходовая часть, при этом по желанию заказчика на автомобиль могут быть установлены дисковые тормоза всех колес и усилитель рулевого управления.

Самые заметные метаморфозы — в интерьере: здесь от оригинального Mini практически ничего не остается, но посмотрите на фотографии — дух середины прошлого века здесь передан идеально, и даже современная мультимедийная система с сенсорным экраном и поддержкой смартфонных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto не выглядит чужеродной. Фрезерованные металлические тумблеры и кнопочки, трехспицевый руль с деревянным ободом, отделка кожей и тканью и никакого пластика — вот нехитрый рецепт грамотных преобразований.

Стоит перерожденный Mini совсем недешево: сам производитель прайс-лист пока не огласил, но в зарубежной прессе приводится диапазон от 50 тысяч до 70 тысяч фунтов стерлингов (от 3,5 до 5 млн рублей по текущему курсу ЦБ РФ), за эти деньги можно купить новенький Porsche 718. Почему так дорого? На изготовление одного Mini Remastered требуется порядка тысячи человеко-часов высококвалифицированного ручного труда, плюс материалы и новые запчасти. Для эксклюзивной машины цена не такая уж заоблачная, а выглядит ремастеринговый Mini классно, как ни крути.

Американская фирма The FJ Company из Майами занимается примерно тем же, чем David Brown Automotive, но не с Mini, а с культовым внедорожником Toyota Land Cruiser 40 — автомобиль проходит доработку, но не утрачивает при этом своего классического вида.

Компания Jaguar представила на прошлой неделе классическое купе E-type Reborn, которое выпустят тиражом всего 10 экземпляров.

Фото: David Brown Automotive