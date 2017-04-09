Формула 1: Себастьян Феттель против Льюиса Хэмилтона

В воскресенье 9 апреля в Китае состоялась гонка Формулы 1. Первую и вторую ступени пьедестала вновь поделили Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон. Только в обратном порядке, нежели в Австралии.

Начало гоночного уикенда получилось для команд непростым: пятничные тренировки толком и не состоялись из-за плохих погодных условий. Некоторое время даже обсуждали вероятность переноса гонки на субботу, поскольку прогноз на воскресенье обещал дожди. Однако технический делегат FIA и директор гонки Чарли Уайтинг принял решение оставить расписание неизменным. И боевой заезд стартовал по расписанию в воскресенье 9 апреля.

Несмотря на обещанный прогноз погоды, дождь над трассой в Шанхае так и не пошел. Стартовали автомобили на промежуточной резине, а затем и вовсе переобулись в слики.

Формула 1, Ф1, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Даниил Квят, Фернандо Алонсо, Гран-при Китая, ГП Китая Гран-при Китая прошел без дождя, вопреки изначальным прогнозам.

На первых кругах, под виртуальным сейфети-каром, пилоты шли осторожно: из-за еще мокрой трассы, работающего лимитатора скорости и запрета на обгоны. Что, впрочем, не помешало некоторым из них допустить досадные ошибки. В повороте на торможении Серхио Перес (Force India) поддел автомобиль Лэнса Стролла (Williams), и канадец увяз в гравии. Практически после этого машину Антонио Джовинацци (Sauber) отбросило в стену пит-уолла. На трассе появилась машина безопасности, в режиме которой уже опытный Валттери Боттас умудрился потерять управление своим Мерседесом: финн пытался прогреть шины, переусердствовал, и автомобиль развернуло. «Детская» ошибка перечеркнула для Боттаса всю гонку: подняться выше шестого места он не смог.

Зато его напарник Льюис Хэмилтон (Mercedes) подтвердил правило Шанхая: кто стартует с поула, тот и выигрывает. Более того, англичанину удалось собрать «Большой шлем»: он завоевал поул-позицию, одержал победу, лидировал от старта до финиша и установил лучший круг (1:35.378).

Формула 1, Ф1, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Даниил Квят, Фернандо Алонсо, Гран-при Китая, ГП Китая Льюис Хэмилтон (Mercedes) в Китае собрал третий «Большой шлем» в своей карьере.

Вторым на финише стал Себастьян Феттель (Ferrari). Причем, сложись чуть иначе обстоятельства, и он мог бы подняться на верхнюю ступень пьедестала. Как минимум могло получиться яркое сражение на последних кругах дистанции, если бы немец не потерял время за более медленным напарником, а команда не поспешила с первым пит-стопом. В результате разрыв между Хэмилтоном и Феттелем на финише составил 6,250 секунды.

Формула 1, Ф1, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Даниил Квят, Фернандо Алонсо, Гран-при Китая, ГП Китая Кими Райкконен (Ferrari) считает, что провести второй пит-стоп надо было ранее: «Автомобиль вел себя хорошо на свежих шинах».

У соперников теперь равное количество очков в чемпионате, и они явно схожи по силе. Пока без обновлений, которые команды обычно устанавливают на машины с началом европейских гонок, но автомобили Mercedes и Ferrari достаточно близки друг к другу: в квалификации их разделяют десятые доли секунды, а в гонке скорость сопоставима.

Формула 1, Ф1, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Даниил Квят, Фернандо Алонсо, Гран-при Китая, ГП Китая Льюис Хэмилтон охарактеризовал сражение с Себастьяном Феттелем очень напряженным: «На последних десяти или двенадцати кругах он показывал времена на уровне 1:35,6, а я только 1:35,8, и было сложно дотянуться до него».

Red Bull отстает от них, хотя Макс Ферстаппен и сделал почти невозможное, опередив почти весь пелетон: с шестнадцатого места он поднялся на третье. Даниэль Риккьярдо явно использовал весь потенциал машины на сегодняшнюю гонку: его борьба колесо в колесо с Себастьяном Феттелем, а потом и собственным напарником, тому подтверждение. Противостоять скорости Ferrari автомобили Red Bull пока не могут. Зато они показали, что обгонять на новых шинах и при новой конструкции шасси вполне возможно, хотя скептики перед стартом сезона предрекали обратное.

Формула 1, Ф1, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Даниил Квят, Фернандо Алонсо, Гран-при Китая, ГП Китая Джолион Палмер (Renault) допустил ошибку, но машину не разбил и добрался до финиша на 13-м месте.

Вновь чудеса пилотажа и настойчивости в борьбе с собственной машиной проявил Фернандо Алонсо (McLaren). Хотя двигатель Honda по-прежнему проигрывает соперникам в мощности, испанец умудряется выжимать из него и из шасси максимум. В квалификации Алонсо прошел во второй сегмент и стал тринадцатым, в гонке поднялся до седьмого места, и, если бы не техническая поломка на 32 круге, смог удержаться в первой десятке. По оценке Фернандо, он мог бы набрать несколько очков: «Я думаю, мы могли бы побороться с (Серхио) Пересом и (Кевином) Магнуссеном и набрать одно или два очка… Ведь я шел впереди (Валттери) Боттаса, и он не мог обогнать меня два или три круга».

Стоит отметить, что второй McLaren тоже не смог добраться до финиша: из-за поломки топливной системы Стоффель Вандорн сошел на 17-м круге.

Формула 1, Ф1, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Даниил Квят, Фернандо Алонсо, Гран-при Китая, ГП Китая Фернандо Алонсо (McLaren)

Вновь не повезло и Даниилу Квяту (Toro Rosso): на 18-м круге на его машине отказала коробка передач, хотя субботние результаты обнадеживали — в квалификации он стал девятым. Другой пилот команды Карлос Сайнс финишировал седьмым, однако на первых кругах дистанции заставил поволноваться своих боссов и болельщиков: он стартовал на сликах, на мокрой трассе его развернуло, затем выбросило на траву, где автомобиль задел ограждение — к счастью, без особых последствий.

Следующий этап Формулы 1 состоится уже через неделю: Гран-при Бахрейна пройдет с 14 по 16 апреля.

Формула 1, Ф1, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Даниил Квят, Фернандо Алонсо, Гран-при Китая, ГП Китая Немного дрифта от Карлоса Сайнса во время гонки ГП Китая.

Результаты Гран-при Китая, очки:

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 25

2. Себастьян Феттель (Ferrari) — 18

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) — 15

4. Даниэль Риккьярдо (Red Bull) — 12

5. Кими Райкконен (Ferrari) — 10

6. Валттери Боттас (Mercedes) — 8

7. Карлос Сайнс (Toro Rosso) — 6

8. Кевин Магнуссен (Haas) — 4

9. Серхио Перес (Force India) — 2

10. Эстебан Окон (Force India) — 1

11. Роман Грожан (Haas)

12. Нико Хюлькенберг (Renault)

13. Джолион Палмер (Renault)

14. Фелипе Масса (Williams)

15. Маркус Эрикссон (Sauber)

Фернандо Алонсо (McLaren) — не финишировал

Даниил Квят (Toro Rosso) — не финишировал

Стоффель Вандорн (McLaren) — не финишировал

Антонио Джовинацци (Sauber) — не финишировал

Лэнс Стролл (Williams) — не финишировал

Формула 1, Ф1, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Даниил Квят, Фернандо Алонсо, Гран-при Китая, ГП Китая Призеры ГП Китая: 1-е место — Льюис Хэмилтон (Mercedes), 2-е место — Себастьян Феттель (Ferrari), 3-е место — Макс Ферстаппен (Red Bull).

Личный зачет, очки:

1. Себастьян Феттель (Ferrari) — 43

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 43

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) — 25

4. Валттери Боттас (Mercedes) — 23

5. Кими Райкконен (Ferrari) — 22

6. Даниэль Риккьярдо (Red Bull) — 12

7. Карлос Сайнс (Toro Rosso) — 10

8. Фелипе Масса (Williams) — 8

9. Серхио Перес (Force India) — 8

10. Кевин Магнуссен (Haas) — 4

11. Даниил Квят (Toro Rosso) — 2

12. Эстебан Окон (Force India) — 2

13. Нико Хюлькенберг (Renault) — 0

14. Роман Грожан (Haas) — 0

15. Антонио Джовинацци (Sauber) — 0

16. Стоффель Вандорн (McLaren) — 0

17. Джолион Палмер (Renault) — 0

18. Маркус Эрикссон (Sauber) — 0

19. Фернандо Алонсо (McLaren) — 0

20. Лэнс Стролл (Williams) — 0

Формула 1, Ф1, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Даниил Квят, Фернандо Алонсо, Гран-при Китая, ГП Китая Увы, в этот раз до финиша гонки добрался только один автомобиль Toro Rosso.

Командный зачет:

1. Mercedes — 66

2. Ferrari — 65

3. Red Bull — 37

4. Toro Rosso — 12

5. Force India — 10

6. Williams — 8

7. Haas — 4

8. Renault — 0

9. Sauber — 0

10. McLaren — 0





Фото: Formula1.com