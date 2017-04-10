«Перехватчик» Ford Fusion: погоня с экономией

Фордовцы приготовили автомобиль, который осчастливит полицейские департаменты Нового Света. Его особенность — в бензоэлектрической силовой установке.

Компания Ford, ныне удерживающая 63% американского рынка полицейских машин, давний и очень сильный игрок в этой области. Бывали даже патрульные Мустанги, хотя самое знаменитое творение «голубого овала» в «полицейской форме» — вне всяких сомнений, Crown Victoria P71 Police Interceptor. А вот гибрид с цветографической схемой и проблесковыми маячками — это нечто новенькое!

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Police Responder Hybrid Sedan — не что иное, как бензоэлектрическая версия четырехдверки Fusion, которую мы знаем под именем Mondeo. «Коп» — один из тринадцати новых электрифицированных автомобилей, запланированных на ближайшие пять лет. О них поговорим чуть ниже, а пока все внимание на «полицая». Силовая установка включает в себя 2,0-литровый бензиновый двигатель, работающий по циклу Аткинсона, и электромотор, который питает литий-ионная аккумуляторная батарея. Полицейская модификация имеет собственную калибровку и до 60 миль/ч (96 км/ч) способна передвигаться на электротяге. Параметры не приводятся, но у европейского Mondeo гибридная силовая установка развивает совокупные 187 л.с.

Специальный Fusion хорош сразу по трем пунктам. Во-первых, он очень экономичный: средний паспортный расход топлива составит 6,2 л/100 км и позволит в год экономить примерно 3,9 тыс. долларов на топливе с каждого «перехватчика» из расчета, что автомобиль проезжает в год немногим более 32 тыс. км, в день откатывает две восьмичасовые смены, в каждую из них примерно 5 часов работает на холостых оборотах. Также в калькуляцию заложена средняя цена топлива в 2,5 доллара за галлон. Для сравнения, Ford Police Interceptor Sedan («полицай» Taurus) с 3,7-литровой «шестеркой» в среднем ест 13 л/100 км. Во-вторых, гибридная новинка снизит нагрузку на окружающую среду и, в-третьих, она способна не только выполнять патрульную функцию, но и при необходимости может участвовать в преследованиях, хотячудеса скорости он вряд ли продемонстрирует. Компания начнет принимать заказы на экологичного «полицейского» весной.

Но вернемся к фордовской «зеленой пятилетке», ибо планы производителя довольно любопытные. Уже подтвержден маленький электрический кроссовер с запасом хода примерно в 480 км, который к 2020 году появится в США, Европе и Азии, гибридный пикап F-150 и коммерческий Transit Custom, готовящийся в 2019-м выйти на европейский рынок, и даже бензоэлектрический Mustang с тягой как у восьмицилиндровой версии.

Согласно исследованию интернет-ресурса iSeeCars, Ford Expedition стал одним из самых живучих автомобилей Нового Света — экземпляры с пробегом свыше 300 тыс. км встречаются в рядах этой модели чаще всего.

iSeeCars, Ford Expedition В будущем Ford планирует использовать углепластик в конструкции кузова своей самой продаваемой модели — пикапа F-150

Фото: Ford