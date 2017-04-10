Infiniti QX80 «допилили» до концепткара

Ниссановский премиальный бренд продемонстрировал изображения предвестника полноразмерного SUV следующей генерации. Преемственность поколений налицо.

Здоровяк QX80 обладает настолько оригинальным и запоминающимся экстерьером, что концепт Monograph, задающий тон «ку-иксу» третьего поколения, сохранил его пропорции, характерные задние стойки и в полумраке напоминает современный внедорожник. До тех пор, пока не зажгутся фары и искры бликов не рассыпятся по деталировке.

Шоу-кар Monograph идет стилистическим путем прошлогоднего концепта Infiniti QX Sport Inspiration и вносит заметные коррективы в фирменную дизайн-концепцию марки. Интересно, сильно ли Карим Хабиб, новый шеф-дизайнер японской марки, перешедший из BMW, изменит товарный автомобиль? Ведь Monograph создавался без его участия. Технические подробности пока не приводятся. Вероятно, больше информации появится в ходе дебюта на Нью-Йоркском автосалоне в ближайшие дни.

Еще одним недавним «предсказателем» стал шоу-кар QX50 — собственно, это эволюция QX Sport Inspiration и предвестник одноименного кроссовера нового поколения.

Дизайн дизайном, но мотористы марки в последнее время удивили поболее художников. В Детройте представили 2,0-литровый турбонаддувный двигатель VC-T (268 л.с. и 390 Нм), с переменной степенью сжатия от 8 единиц при высоких оборотах до 14 единиц при малых нагрузках, благодаря чему снижается расход топлива.

Фото: Infiniti