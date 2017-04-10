Ссылки и лайки: седан Lynk&Co 02 дебютировал в соцсетях

Дочерний премиум-бренд китайской компании Geely еще не начал выпуск автомобилей, но уже торпедирует потенциальных клиентов в их основной среде обитания — социальных сетях. Вслед за кроссовером 01 в интернет вышел эффектный компактный седан.

Журналистам седан Lynk&Co 02 показали еще в октябре прошлого года на условиях конфиденциальности, хотя несколько фотографий, как водится, все же утекли в интернет. Теперь же на машину можно взглянуть вполне официально, ссылка на фотографии в преддверии полномасштабной рекламной кампании бренда появилась на страничке Lynk&Co в Facebook.

Седан выглядит более смело, чем соплатформенный кроссовер Lynk&Co 01, и вряд ли именно в таком виде будет запущен в производство: в китайской прессе в начале года вспыли шпионские снимки предсерийного прототипа Lynk&Co 02, у которого традиционные распашные двери и более ярко выраженный третий объем кузова. Но оформление передка и кормы концепта, скорее всего, перекочует на серийную машину без значительных изменений.

О технической начинке седана пока ничего не сообщается, но поскольку построен он на той же разработанной специалистами Volvo модульной платформе CMA, что и кроссовер Lynk&Co 01, то можно ожидать под капотом бензиновые турбомоторы объемом 1,5 и 2,0 л мощностью от 140 л.с. и plug-in гибридную топ-версию с совокупной отдачей на уровне 250 л.с.

Серийная версия Lynk&Co 02 ожидается ближе к концу этого года, тогда же в Китае будет запущен в производство кроссовер Lynk&Co 01, выход бренда на мировой рынок запланирован на 2018 год, освоение российского рынка китайцы намерены начать в 2019-м.

Напомним, что стратеги Lynk&Co делают ставку на инновационную модель интернет-дистрибуции: автосалонов в привычном понимании слова у марки не будет, покупать машины придется онлайн, а если захотите совершить пробную поездку, то тестовую машину пригонят прямо к вашему дому. Комплектации планируются фиксированные и максимально полные — покупателям можно будет выбрать лишь силовой агрегат, цвет кузова и отделку салона. Обслуживанием машин Lynk&Co фирма Geely заставит заниматься дилеров Volvo — с учетом того, что практически вся техническая начинка для Lynk&Co разработана шведами, данное решение выглядит вполне логичным.

У седана Lynk&Co 02 и кроссовера Lynk&Co 01 будут родственники под маркой Volvo: в виде концептов, лифтбека 40.2 и кроссовера 40.1, они были анонсированы еще прошлой весной.

В марте принадлежащая Geely британская компания London Taxi Company запустила в Англии завод по производству гибридных таксомоторов нового поколения. В их разработке также принимали участие специалисты Volvo.

Фото: Lynk&Co