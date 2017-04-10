Жертва химатаки: останки Alfa Romeo Giulia ищут последнее пристанище

Счет уничтоженным Джулиям уже давно открыт, но даже среди разбитых спортседанов порой встречаются интересные экземпляры. В данном конкретном случае интригует одна из причин повреждений кузова.

С 510-сильными «красотками» Giulia Quadrifoglio подчас происходят чудные аварии. То нетрезвый господин приложит спортседан о бордюр, а другой незадачливый «пилот», не совладавший со страстной «итальянкой», выкатит за нее астрономический ценник. На сей раз пострадал автомобиль с американского рынка. Останки продают в штате Северная Каролина.



Собственно, наиболее интересное в этой алой «затоталенной» Giulia Quadrifoglio вовсе не то, что продают ее на аукционе — Copart как раз специализируется на аварийных и неисправных машинах. Да и тот факт, что Alfa Romeo поездить толком не успела, не вызывает удивления. Дурное дело нехитрое: достаточно вспомнить трагикомичную историю с угнанными Dodge Hellcat, которые и мили не проехали, а уже были «разложены» под списание. Что действительно впечатляет, так это описание причин повреждений. Первым пунктом идут «уши», а вторым — биологически опасное химическое вещество. Хочется надеяться, что находящиеся в салоне люди пострадали заметно меньше автомобиля… Иногда экс-владельцы дорогих спорткаров демонстрируют чудеса предприимчивости. Так, владелец сгоревшего подчистую Lamborghini Huracan пытается выручить за «прах» 5 долларов.

В марте марка Alfa Romeo вышла на китайский рынок с седаном Giulia и продала первую партию из 350 машин за 33 секунды Поднебесная известна своими курьезными авариями , так что ждем известий! Жертва химатаки: останки Alfa Romeo Giulia ищут последнее пристанище Фото: Copart