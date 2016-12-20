Ларгус по-китайски: опубликованы первые фотографии универсала Baojun 310

Китайская компания SGMW (совместное детище SAIC, General Motors и Wuling) анонсировала бюджетный универсал Baojun 310. Его премьера состоится 19 апреля на автосалоне в Шанхае.

Грузопассажирская модификация Baojun 310 сделана на базе одноименного субкомпактного хэтчбека, дебютировавшего год назад на автосалоне в Пекине. Напомним, что в основе Baojun 310 лежит джиэмовская платформа Chevrolet Sonic, при этом автомобиль позиционируется как предельно бюджетный: базовая версия с 1,2-литровым бензиновым мотором (82 л.с.) и 5-ступенчатой МКП продается всего за 36 800 юаней, то есть 303 тысячи рублей по текущему обменному курсу ЦБ РФ. Кондиционер и простенькая «музыка» входят в стоимость, но нет ни одной подушки безопасности и даже ABS.

Топ-версия ненамного дороже — 49 800 юаней (411 тыс. рублей), но в ней уже есть 4 подушки, ABS, круиз-контроль, мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном и навигацией, датчики парковки, система бесключевого доступа и пуска двигателя кнопкой, электропривод стеклоподъемников всех дверей, люк в крыше с электроприводом, литые диски, противотуманные фары и еще ряд других приятных мелочей.

Представленный на фотографиях универсал именно с таким «полным фаршем», но он заметно крупнее и вместительнее хэтчбека: колесная база выросла с 2550 до 2750 мм, длина — с 4032 до 4620 мм, то есть вместимость должна быть на уровне Лады Ларгус. Будет ли третий ряд сидений, пока доподлинно не известно, но подстаканники, встроенные в пластиковые накладки на колесных арках задних колес, явно на то указывают. Кроме того, кузов универсал в Китае в принципе непопулярен, тогда как если подать машину под соусом бюджетного минивэна, то спрос может быть очень хорошим — на него SGMW, очевидно, и рассчитывает, и небезосновательно: хэтчбек Baojun 310 на данный момент входит в десятку самых продаваемых в Китае легковушек.

Осенью прошлого года марка Baojun представила стильный и недорогой субкомпактный паркетник с индексом 510.

На Шанхайском автосалоне SAIC GM представит также новый премиальный гибридный лифтбек Buick Velite 5, сделанный на базе Chevrolet Volt.

Фото: Baojun