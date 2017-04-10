Российский авторынок в марте: мощный рывок!

В первый месяц весны продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России показали долгожданный ощутимый рост: по сравнению с мартом прошлого года прибавка составила 9,4%. Однако пока непонятно, что это — единичный всплеск или долгосрочный тренд.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в марте на российском рынке было реализовано 137 894 новых машины — это на 11 900 штук больше, чем в марте 2015-го, и на 31 236 штук больше, чем в феврале текущего. Прирост показала вся первая десятка лидирующих марок, за исключением Ниссана, продажи которого по сравнению с мартом прошлого года снизились на 6%. Любопытно при этом, что ниссановский бюджетный бренд Datsun, напротив, показал сильный рост (+103%), хотя прошлый год японская народная марка закончила в хорошем минусе: по сравнению с 2015-м продажи снизились на 41%.

Абсолютные цифры по каждой марке из числа тех, что стоят на учете АЕБ (в ассоциацию, напомним, не входят некоторые официально представленные в России производители, например китайский Haval), приведены ниже в таблице. Отдельно отметим лишь драматичное падение спроса на автомобили Audi (-41%) — экономическая «оптимизация» модельного ряда, очевидно, не прошла бесследно, при этом такие «вкусные» новинки, как субкомпактный паркетник Audi Q2, в России по-прежнему недоступны.

Топ-20 самых продаваемых марок автомобилей в России в марте 2017 года.

# МАРКА МАРТ 2017 МАРТ 2016 Изменение 1 Lada 25 110 22 267 13% 2 Kia 14 614 12 334 18% 3 Hyundai 14 219 11 009 29% 4 Renault 11 274 9448 19% 5 Toyota 9709 8237 18% 6 Nissan 8068 8614 —6% 7 Volkswagen 6953 6007 16% 8 ГАЗ комм. авт. 5009 4716 6% 9 Skoda 4853 4820 1% 10 УАЗ 4582 4437 3% 11 Ford 4173 4055 3% 12 Datsun 3477 1717 103% 13 Mercedes-Benz 3137 3244 —3% 14 BMW 2800 2760 1% 15 Chevrolet 2796 2930 —5% 16 Lexus 2191 2401 —9% 17 Mazda 1990 1629 22% 18 Mitsubishi 1 707 1 783 —4% 19 Audi 1 330 2 250 —41% 20 Lifan 1 217 1 353 —10%

Полностью таблица доступна по ссылке.

В рейтинге моделей в марте, как и все последние месяцы, лидирует Kia Rio. Дилеры уже не скрывают от покупателей, что летом на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге начнется производство Rio нового поколения, но спрос на уходящую модель от этого известия только растет! Опыт со сменой поколений у родственного Соляриса показал, что новинка означает неминуемое повышение цен, а в сегменте бюджетных седанов даже «лишние» 50 тысяч рублей могут оказаться критичными. К слову, новый Hyundai Solaris в марте этого года продавался даже хуже, чем старый год назад: спрос снизился на 14%, но тем не менее Solaris сумел-таки войти в тройку лучших, пропустив вперед Ладу Гранту и оставив позади Ладу Весту.

Топ-25 самых продаваемых моделей автомобилей в России в марте 2017 года (таблица доступна по ссылке).

Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, комментируя мартовские итоги, отметил, что несмотря на впечатляющий совокупный рост, говорить о восходящем тренде российского авторынка пока рано — для этого необходимо, чтобы положительная динамика сохранялась хотя бы на протяжении одного квартала.

Со статистикой продаж АЕБ по российскому авторынку за прошлый месяц можно ознакомиться здесь, за прошлый год — здесь.

По мнению аналитиков PricewaterhouseCoopers, в 2017 году автомобильный рынок в России вырастет на 7%.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС