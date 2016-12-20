Российский авторынок в марте: мощный рывок!

В первый месяц весны продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России показали долгожданный ощутимый рост: по сравнению с мартом прошлого года прибавка составила 9,4%. Однако пока непонятно, что это — единичный всплеск или долгосрочный тренд.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в марте на российском рынке было реализовано 137 894 новых машины — это на 11 900 штук больше, чем в марте 2015-го, и на 31 236 штук больше, чем в феврале текущего. Прирост показала вся первая десятка лидирующих марок, за исключением Ниссана, продажи которого по сравнению с мартом прошлого года снизились на 6%. Любопытно при этом, что ниссановский бюджетный бренд Datsun, напротив, показал сильный рост (+103%), хотя прошлый год японская народная марка закончила в хорошем минусе: по сравнению с 2015-м продажи снизились на 41%.

Абсолютные цифры по каждой марке из числа тех, что стоят на учете АЕБ (в ассоциацию, напомним, не входят некоторые официально представленные в России производители, например китайский Haval), приведены ниже в таблице. Отдельно отметим лишь драматичное падение спроса на автомобили Audi (-41%) — экономическая «оптимизация» модельного ряда, очевидно, не прошла бесследно, при этом такие «вкусные» новинки, как субкомпактный паркетник Audi Q2, в России по-прежнему недоступны.

Топ-20 самых продаваемых марок автомобилей в России в марте 2017 года.

#

МАРКА

МАРТ 2017

МАРТ 2016

Изменение

1

Lada

25 110

22 267

13%

2

Kia

14 614

12 334

18%

3

Hyundai

14 219

11 009

29%

4

Renault

11 274

9448

19%

5

Toyota

9709

8237

18%

6

Nissan

8068

8614

—6%

7

Volkswagen

6953

6007

16%

8

ГАЗ комм. авт.

5009

4716

6%

9

Skoda

4853

4820

1%

10

УАЗ

4582

4437

3%

11

Ford

4173

4055

3%

12

Datsun

3477

1717

103%

13

Mercedes-Benz

3137

3244

—3%

14

BMW

2800

2760

1%

15

Chevrolet

2796

2930

—5%

16

Lexus

2191

2401

—9%

17

Mazda

1990

1629

22%

18

Mitsubishi

1 707

1 783

—4%

19

Audi

1 330

2 250

—41%

20

Lifan

1 217

1 353

—10%

Полностью таблица доступна по ссылке.

В рейтинге моделей в марте, как и все последние месяцы, лидирует Kia Rio. Дилеры уже не скрывают от покупателей, что летом на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге начнется производство Rio нового поколения, но спрос на уходящую модель от этого известия только растет! Опыт со сменой поколений у родственного Соляриса показал, что новинка означает неминуемое повышение цен, а в сегменте бюджетных седанов даже «лишние» 50 тысяч рублей могут оказаться критичными. К слову, новый Hyundai Solaris в марте этого года продавался даже хуже, чем старый год назад: спрос снизился на 14%, но тем не менее Solaris сумел-таки войти в тройку лучших, пропустив вперед Ладу Гранту и оставив позади Ладу Весту.

Топ-25 самых продаваемых моделей автомобилей в России в марте 2017 года (таблица доступна по ссылке).

Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, комментируя мартовские итоги, отметил, что несмотря на впечатляющий совокупный рост, говорить о восходящем тренде российского авторынка пока рано — для этого необходимо, чтобы положительная динамика сохранялась хотя бы на протяжении одного квартала.

  • Со статистикой продаж АЕБ по российскому авторынку за прошлый месяц можно ознакомиться здесь, за прошлый год — здесь.
  • По мнению аналитиков PricewaterhouseCoopers, в 2017 году автомобильный рынок в России вырастет на 7%.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

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Комментарии (6)

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Мощный рывок у нас только в упрощенность комплектаций и ущербность модельного ряда в связи с высокими ценами и следствием удешевления всего и вся, зато ненужный глонас...

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-10
iks-f

А в прошлом году упрощённости и ущербности модельного ряда не было в связи с высокими ценами и следствием удешевления всего и вся?

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+2
Безымянный

Ну всё ступенчато и с годами кризиса всё усугубляемее ,разве не так?

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0
iks-f

Даже потребители премиума жалуются, что все стало дешевым в материалах. Пример бмв х6 полки пластик оборудрвание стало все слишком дешевым...

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-10
iks-f

Какое это имеет отношение к российскому рынку, или в другие страны бмв х6 идёт с другими полками, пластиком и оборудованием?

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+3
Безымянный

Для этого надо сравнить.... причем модели предъидущего современного года выпуска

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0