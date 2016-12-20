Российский авторынок в марте: мощный рывок!

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в марте на российском рынке было реализовано 137 894 новых машины — это на 11 900 штук больше, чем в марте 2015-го, и на 31 236 штук больше, чем в феврале текущего. Прирост показала вся первая десятка лидирующих марок, за исключением Ниссана, продажи которого по сравнению с мартом прошлого года снизились на 6%. Любопытно при этом, что ниссановский бюджетный бренд Datsun, напротив, показал сильный рост (+103%), хотя прошлый год японская народная марка закончила в хорошем минусе: по сравнению с 2015-м продажи снизились на 41%.
Абсолютные цифры по каждой марке из числа тех, что стоят на учете АЕБ (в ассоциацию, напомним, не входят некоторые официально представленные в России производители, например китайский Haval), приведены ниже в таблице. Отдельно отметим лишь драматичное падение спроса на автомобили Audi (-41%) — экономическая «оптимизация» модельного ряда, очевидно, не прошла бесследно, при этом такие «вкусные» новинки, как субкомпактный паркетник Audi Q2, в России по-прежнему недоступны.
Топ-20 самых продаваемых марок автомобилей в России в марте 2017 года.
|
#
|
МАРКА
|
МАРТ 2017
|
МАРТ 2016
|
Изменение
|
1
|
Lada
|
25 110
|
22 267
|
13%
|
2
|
Kia
|
14 614
|
12 334
|
18%
|
3
|
Hyundai
|
14 219
|
11 009
|
29%
|
4
|
Renault
|
11 274
|
9448
|
19%
|
5
|
Toyota
|
9709
|
8237
|
18%
|
6
|
Nissan
|
8068
|
8614
|
—6%
|
7
|
Volkswagen
|
6953
|
6007
|
16%
|
8
|
ГАЗ комм. авт.
|
5009
|
4716
|
6%
|
9
|
Skoda
|
4853
|
4820
|
1%
|
10
|
УАЗ
|
4582
|
4437
|
3%
|
11
|
Ford
|
4173
|
4055
|
3%
|
12
|
Datsun
|
3477
|
1717
|
103%
|
13
|
Mercedes-Benz
|
3137
|
3244
|
—3%
|
14
|
BMW
|
2800
|
2760
|
1%
|
15
|
Chevrolet
|
2796
|
2930
|
—5%
|
16
|
Lexus
|
2191
|
2401
|
—9%
|
17
|
Mazda
|
1990
|
1629
|
22%
|
18
|
Mitsubishi
|
1 707
|
1 783
|
—4%
|
19
|
Audi
|
1 330
|
2 250
|
—41%
|
20
|
Lifan
|
1 217
|
1 353
|
—10%
Полностью таблица доступна по ссылке.
В рейтинге моделей в марте, как и все последние месяцы, лидирует Kia Rio. Дилеры уже не скрывают от покупателей, что летом на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге начнется производство Rio нового поколения, но спрос на уходящую модель от этого известия только растет! Опыт со сменой поколений у родственного Соляриса показал, что новинка означает неминуемое повышение цен, а в сегменте бюджетных седанов даже «лишние» 50 тысяч рублей могут оказаться критичными. К слову, новый Hyundai Solaris в марте этого года продавался даже хуже, чем старый год назад: спрос снизился на 14%, но тем не менее Solaris сумел-таки войти в тройку лучших, пропустив вперед Ладу Гранту и оставив позади Ладу Весту.
Топ-25 самых продаваемых моделей автомобилей в России в марте 2017 года (таблица доступна по ссылке).
Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, комментируя мартовские итоги, отметил, что несмотря на впечатляющий совокупный рост, говорить о восходящем тренде российского авторынка пока рано — для этого необходимо, чтобы положительная динамика сохранялась хотя бы на протяжении одного квартала.
- Со статистикой продаж АЕБ по российскому авторынку за прошлый месяц можно ознакомиться здесь, за прошлый год — здесь.
- По мнению аналитиков PricewaterhouseCoopers, в 2017 году автомобильный рынок в России вырастет на 7%.
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС