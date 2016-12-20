Мажор-перформанс: бывший мэр подрифтовал на Ferrari в торговом центре

В интернете сегодня появился видеоролик, на котором автохулиган за рулем Ferrari California гоняет охранников по московскому торговому центру. За рулем находился бывший мэр Архангельска Александр Донской, он посвятил гонку своей подруге.

Заезд состоялся в ночь с 9 на 10 апреля. Согласно легенде, перед самым закрытием в торгово-развлекательный комплекс «Весна» через погрузочную зону ворвался красный Ferrari и в течение 20 минут носился по нему, эффектно дрифтуя в опасной близости от беспомощных охранников. Один из них, пытаясь голыми руками остановить мощную итальянскую машину, совершил кульбит и якобы получил ушибы, однако в официальной хронике столичной полиции данный инцидент никак не зафиксирован.

Опытные интернет-пользователи быстро поняли, что видео постановочное. Позже выяснилось, что автомобилем управлял экс-мэр Архангельска Александр Донской и данную акцию он посвятил одной своей подруге, которая позиционирует себя как мастер перформансов.

Чего только не сделаешь ради симпатичной барышни, особенно когда есть деньги, связи и техника, вот только после серии скандальных заездов золотой молодежи в Москве подобное шоу сложно назвать благообразным. Александр Донской, впрочем, уже зарекомендовал себя как экстремальный шоумен: по данным архангельского информационного агентства «Двина-Информ», отслеживающего творческий путь бывшего градоначальника, прошлым летом любитель перформансов совершил пешую прогулку в трусах со следами фекалий по московскому Арбату. Также он известен как создатель расположенных на Арбате музеев эротики и смерти.

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Фото, видео: 360tv.ru