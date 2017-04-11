Maxus D90: жалко, что не ГАЗ

Британская компания LDV, несколько лет назад входившая в состав «Группы ГАЗ», нынче живет и побеждает в Китае под управлением концерна SAIC. 19 апреля на автосалоне в Шанхае она представит полноразмерный рамный внедорожник Maxus D90.

В виде концепткара Maxus D90 дебютировал год назад на автосалоне в Пекине, а в Шанхае ожидается премьера серийной версии модели. Дилерам новинку, однако, уже показали, и китайские СМИ опубликовали несколько фотографий с этой презентации. От концепта серийный внедорожник отличается несильно, чуть менее скульптурное оформление передка пошло ему только на пользу. Интерьер выглядит дорого и стильно, компоновка приборной панели подсмотрена у BMW, но лишь в общих чертах.

Maxus D90 машина крупная (колесная база — 2950 мм, длина — 5005 мм, ширина — 1932, высота — 1875 мм), в салоне с комфортом разместятся шесть человек. О технической начинке сведений пока немного, известно лишь, что внедорожник построен на базе пикапа T60 — дебютанта прошлого года, который, в сущности, является первой условно легковой моделью марки Maxus, прежде продуктовую линейку составляли исключительно разнокалиберные аналоги наших ГАЗелей.

Выставочные образцы были снабжены 2,0-литровым бензиновым турбомотором (224 л.с.), 6-ступенчатым гидромеханическим автоматом и системой полного привода. Обязательно будет версия и с 2,8-литровым турбодизелем (150 л.с.).

Продажи в Китае начнутся в третьем квартале текущего года, а под маркой LDV автомобиль будет экспортироваться за рубеж, в частности в Австралию. Россия на карте глобальных интересов LDV, к сожалению, пока не значится.

В марте в нашей стране начались продажи китайского рамного внедорожника Foton Sauvana.

Новые рамные внедорожники нынче появляются редко, к таковым, например, относится корейский SsangYong G4 Rexton, продажи которого в РФ стартуют в начале следующего года.

Фото: SAIC, autohome.com.cn