Тайное и явное: во что превратится новый Lincoln Navigator

Фордовцы обнародовали тизер полноразмерного Навигатора четвертого поколения, попридержав технические подробности. Впрочем, характер новшеств нью-йоркского дебютанта очевиден.

Официальной информации о большом Линкольне пока не наблюдается, поэтому за основными подробностями следует обратиться к новому Экспедишену. Полноразмерники существуют бок о бок с конца девяностых годов, и хотя каждый из них идет своим «классовым» путем, конструктивно они очень близки. Различия, прежде всего, кроются в оформлении. Вот и Navigator, скорее всего, будет представлять собой товарную версию прошлогоднего экспериментального внедорожника, но без огромных дверей типа «крыло чайки» и с обычными подножками вместо выдвижного «трапа».

Два десятилетия Navigator использовал начинку простонародного собрата, и перемены на этом фронте маловероятны. В основу наверняка легла более жесткая рама пикапа F-150 нынешнего, тринадцатого поколения, а алюминиевый кузов позволил сбросить свыше 130 кг массы. Не сказать, что «диета» существенная, принимая во внимание массу американской туши. Двигатель, как и прежде, шестицилиндровый 3,5-литровый EcoBoost с двумя турбонагнетателями, но с увеличенной мощностью (у современного SUV 380 л.с. и 624 Нм) и работающий в паре с новым 10-ступенчатым автоматом. Официальные подробности мы узнаем в ближайшие сутки, когда автомобиль представят на Нью-Йоркском мотор-шоу.

Там же, в «Большом яблоке» фордовцы покажут первый гибридный «перехватчик» PoliceResponder Hybrid Sedan, представляющий собой бензоэлектрический Fusion, адаптированный для полицейской службы.

Согласно исследованию интернет-ресурса iSeeCars, Ford Expedition и Lincoln Navigator стал и одним и из самы х выносливых автомобилей Нового Света.

Фото: Lincoln