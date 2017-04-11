Выживший: образцовый пикап Toyota Hilux в поисках владельца

Объявления о продаже идеально сохранившегося Jaguar E-Type или редкой отреставрированной BMW обычно вызывают немного больше эмоций, чем древний японский пикап с eBay. Но из любого правила есть исключения.

Старые Toyota Hilux? На титул «Мистер Олимпия» среди траков они вряд ли претендуют, но, случись Апокалипсис, и остатки человечества наверняка будут ездить именно на Хайлаксах, славящихся поистине тараканьей живучестью. Экземпляр 1983 года рождения, выставленный на eBay (ставка уже превысила 6 тыс. долларов), отлично сгодится в качестве транспорта после конца света. Прелестный пикап относится к третьему поколению модели, сходившему с конвейера с 1978-го по 1983-й.

В аннотации сказано: пробег составляет всего 116 710 миль, что эквивалентно 187 826 км. Если владелец честен и чист как слеза младенца, а пробег никогда не «корректировался», то этот сингл-кэб Хайлакс SR5 в своем роде уникален, ибо обычно гоняют такие машины в хвост и в гриву. Впрочем, хорошее состояние как минимум кузова очевидно даже безотносительно показаний одометра. Двигатель бензиновый 2,4-литровый (22R), развивающий 98 л.с. при 4800 об/мин и 175 Нм при 2800 об/мин. Коробка передач 5-ступенчатая механическая, привод полный. Совсем недавно установлены новые шины Goodyear. Роскоши в неплохо сохранившемся салоне вы не найдете. Например, автомобиль лишен кондиционера, зато наличествует рация и даже прилагается заводская инструкция по эксплуатации.

Hilux — прекрасный объект для тюнинга, и австралийское подразделение Toyota, пользуясь данным обстоятельством, представило модифицированный вариант . Правда, доработкам подвергли не классический пикап, а современный.

Toyota, Опытным путем установлено: целая «толпа» довольно мощных радиоуправляемых моделей способна сдвинуть с места полноразмерную Toyota Hilux.



Фото: eBay