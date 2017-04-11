Неадекватный водитель решил, что он ниндзя

Этот случай произошел в Сочи. Утихомирить разбушевавшегося водителя полицейские смогли только применив табельное оружие. Перед этим водитель изрядно напугал проезжавших автомобилистов и прохожих.

В интернет попало видео, как неадекватный автомобилист буквально «скачет» по проезжей части. Как пишут местные СМИ, в Кудепсте (район Сочи) около пансионата «Южный» водители не поделили полосу движения. Перебранка переросла в потасовку, и тогда возбужденный водитель Тойоты бросился на обидчиков, размахивая металлической палкой. При этом пассы, которые он совершал, позволяют усомниться в его адекватности. Его не смогли утихомирить даже двое крепких мужчин, тогда один из них выстрелил из пневматического оружия. После этого горе-«ниндзя» запрыгнул в свой автомобиль и уехал, а ориентировку на него разослали по всем постам.

Далее события разворачивались следующим образом: наряд ДПС все-таки задержал водителя, но вместо документов тот протянул инспектору нож. Снова завязалась потасовка, уже с инспектором, в ходе которой неадекват нанес ему пять ножевых ранений. Второму полицейскому пришлось применить табельное оружие, но даже предупредительный выстрел не смог утихомирить буяна, поэтому второй выстрел был уже в сторону нападавшего.

Сотрудника ДПС с тяжелыми ножевыми ранениями доставили в больницу, неадекватный водитель был ранен в голову, о его состоянии ничего не сообщается.

Более двадцати сотрудников сочинского полка Дорожно-патрульной службы сдали кровь для лечения и восстановления пострадавшего товарища. Инспектор ДПС прооперирован, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

В 2016 году Генеральная прокуратура направила в суды 33 тысячи заявлений о лишении прав автомобилистов, у которых обнаружены различные противопоказания к управлению транспортными средствами.

Минздрав совместно с МВД и Минфином предлагают ужесточить ответственность для водителей по так называемым «пьяным» статьям.

Фото, видео: youtube