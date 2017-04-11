В здоровом теле: Range Rover Velar вырос вширь

Немецкое тюнинг-ателье Lumma Design проявляет чудеса оперативности. Не успел кроссовер Range Rover Velar дебютировать, а уже анонсирован довольно радикальный стайлинг-кит.

Марка Lumma Design, отмечающая в нынешнем году свое 30-летие, одной из первых представила свое видение доработанного Range Rover Velar, который дебютировал в прошлом месяце на Женевском автосалоне. Не стоит удивляться аэродинамическому обвесу CLR GT с заметно расширенными колесными арками — немецкая контора не стесняется с переделками экстерьеров, и вариант апгрейда нового Рейндж Ровера еще не самый радикальный.

Индивидуализация индивидуализацией, но, полагаем, большинство клиентов пожелают сохранить Velar в оригинальной кондиции, ибо автомобиль очень красив и без сторонних апгрейдов. Конструктивно Velar с истинно рейнджроверовским стилем является «кузеном» Jaguar F-Pace. У него то же алюминиевое шасси iQ[Al] и полноприводная трансмиссия с муфтой, подключающей колеса передней оси, что и у «хищника». Колесная база у автомобилей общая (2874 мм), но Velar длиннее и отличается лучшей обтекаемостью — коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0,32 против 0,34 у Ягуара. В гамму двигателей входят бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 180 до 380 л.с. Интересно, что машины с агрегатами V6 комплектуются пневматической подвеской, которая недоступна для F-Pace.

Velar назв ан в честь заводско го прототип а самого первого Рейнж Ровера. Н едавно JLR объявила о том, что готова полностью отреставрировать десять классических Рейнж Роверов и продать их за кругленькую сумму.

десять классических Рейнж Роверов Осенью прошлого года Jaguar Land Rover анонсировала инновационную коробку передач Transcend для машин с продольным расположением силового агрегата. В ней будет 8 передач, два сцепления и один электромотор. Первым ее, вероятно, получит Land Rover Defender следующего поколения.

Фото: Lumma Design