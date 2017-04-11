Шанхайский пролог: Changan заигрывает с икс-фейсом

Накануне автосалона в Шанхае, который откроет свои двери 19 апреля, фирма Changan провела презентацию двух своих концепткаров — седана Jiliu и кроссовера Yuyue. Оба являются предвестниками нового фирменного стиля китайской марки.

Китайский автопром прогрессирует феноменальными темпами, но никак не может избавиться от стилистического цитирования продукции ведущих зарубежных брендов. Вот и концептуальный седан Changan Jiliu спереди напоминает Lexus, веретенообразная фальшрадиаторная решетка которого подчеркнута характерными хромированными загогулинами икс-фейса, им же вторят светодиодные боковые секции фар. Задняя светотехника тоже подсмотрена у Лексуса, из чего можно сделать предположение, что будущие легковые модели Changan будут претендовать на место в премиум-сегменте. Гигантские поднимающиеся вверх двери, понятное дело, дальше концепта не пойдут.

Кроссовер Changan Yuyue напрямую никого не копирует, но икс-тема в оформлении его передка читается более явно — как говорится, в тренде, но неоригинально. Куда интереснее смотрится дизайн боковин и колес, напоминающий потрескавшуюся земную поверхность, под которой бурлит лава. Увы, скорее всего, на серийных кроссоверах Changan мы ничего подобного не увидим, а вот икс-фейс в том или ином виде появится наверняка.

О технической стороне концептов на данный момент ничего не известно — возможно, на Шанхайском автосалоне корреспондентам «За рулем» удастся получить о них больше информации.

На автосалоне в Шанхае ожидается также премьера нового серийного компактного кроссовера Changan CS55.

В конце марта в Китае стартовали продажи флагманского среднеразмерного кроссовера Changan CS95.

В России самой известной моделью Changan является субкомпактный паркетник CS35, который недавно в Китае пережил рестайлинг. Любопытно, что у этой модели теперь есть украшенный икс-фейсом клон под маркой Landwind.

Фото: autohome.com.cn