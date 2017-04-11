Новый кроссовер Zotye T300: весь я в чем-то испанском

Китайская фирма Zotye продолжает пополнять модельный ряд кроссоверами, напоминающими в той или иной степени продукцию европейских брендов. Новый компактный паркетник T300, в частности, позаимствовал некоторые черты у автомобилей испанской SEAT.

В виде концепткара Zotye T300 был представлен еще год назад на автосалоне в Пекине, а теперь китайские СМИ распространили фотографии серийной версии кроссовера — его премьера, скорее всего, состоится на следующей неделе на Шанхайской выставке. Спереди паркетник достаточно самобытен, а вот оформление кормы и интерьера подсмотрено у автомобилей марки SEAT.

Zotye T300 относится к компактному классу: колесная база — 2600 мм, длина — 4387 мм, ширина — 1835 мм, высота — 1642 мм. На старте продаж автомобиль будет доступен с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 142 л.с., в пару которому ставится 5-ступенчатая механика либо вариатор. Привод — только на передние колеса. В будущем ожидается также модификация с электрической силовой установкой.

Из последних новинок Zotye кроссовер T300 — наиболее подходящий вариант для экспорта в Россию: СЕАТы он напоминает весьма условно, поэтому исков в связи с плагиатом можно не ждать, тем более что марка SEAT на данный момент в нашей стране официально не представлена. Ожидается, что цены на Zotye T300 в Китае будут начинаться с отметки в 60 тысяч юаней, то есть 500 тысяч рублей в переводе по текущему курсу ЦБ РФ, но доставка, налоги, сертификация и ЭРА-ГЛОНАСС могут значительно увеличить рублевую стоимость китайского паркетника.

На Шанхайском автосалоне также ожидается премьера купеобразного спортивного кроссовера Zotye, внешне напоминающего Lamborghini Urus, а также гламурной версии кроссовера SR9, копирующего Porsche Macan.

В марте фирма Zotye запустила в производство кроссовер T700, выполненный в стилистике автомобилей британских марок Jaguar и Land Rover.

Также в марте на китайский рынок вышел кроссовер Zotye Domy X7, в облике которого отчетливо улавливаются черты нового фольксвагеновского Тигуана.

Фото: autohome.com.cn