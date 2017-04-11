ВС: собственник не отвечает за водителя

Верховный cуд разъяснил, что претензии по ОСАГО после аварии следует предъявлять тому, кто был за рулем. Собственник отвечает только за нарушения, выявленные камерами фотовидеофиксации, если не сможет доказать, что не он находился за рулем.

Верховный суд рассмотрел дело о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП. Некий Борисов В.М., управлявший автомобилем по доверенности, сбил переходившего дорогу Пилюгина А.Н. Тот от полученных травм скончался в больнице. Страховая компания выплатила расходы на погребение в размере 25 тыс. рублей. Родственники погибшего обратились в суд, чтобы возместить полностью расходы на погребение, а также моральный ущерб — всего почти 120 тыс. рублей. Однако иск они подали против собственницы автомобиля Клепиковой М.С., сообщает «Российская газета», а не против Борисова, управлявшего автомобилем.

Районный суд Орла отклонил иск, постановив, что возмещать ущерб должен тот, кто его причинил. Но родственники пошли дальше и подали иск в Орловский областной суд, который постановил, что собственница должна частично компенсировать ущерб.

Клепикова решила обжаловать это решение в Верховном суде России. Приняв во внимание все обстоятельства дела, ВС пришел к выводу, что Борисов управлял автомобилем законно: он был вписан в страховой полис и ключи и документы на автомобиль Клепикова передала ему добровольно.

Суд постановил, что:

«Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.)»

Следовательно, возмещать ущерб должен тот, кто находился за рулем в момент совершения аварии. Суд оставил в силе решение первой инстанции.

Любопытно, что если бы родственники привлекли страховую компанию не в качестве третьего лица, а в качестве соответчика, то они могли бы рассчитывать на компенсацию в размере 475 тыс. рублей от страховщика виновника ДТП.

Недавно Верховный суд запретил водителям подавать инспектору ГИБДД документы, прикрепленные к удерживающим устройствам.

Если нарушение зафиксировано камерой фотовидеофиксации, виновным признается владелец транспортного средства, однако он может доказать, что за рулем был другой водитель. Верховный суд рассказал, как должен действовать автовладелец, чтобы снять с себя ответственность.



Фото: Георгий Андреев/ТАСС