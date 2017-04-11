Ладу 4x4 принарядили к юбилею

Основные особенности внедорожника в спецверсии 40th Anniversary — другая отделка салона и оригинальные шильдики с символикой юбилея.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

Lada 4х4 в честь юбилея внедорожника предложат в специальном исполнении 40th Anniversary. Всего планируется выпустить 1977 таких автомобилей.

Часть юбилейных машин будет иметь камуфляжную расцветку. У Лады 4x4 будут специальные «акценты» в салоне: яркая красно-оранжевая «маска» комбинации приборов, оплетка руля из экологической кожи и накладки порога из нержавеющей стали.

Логотип серии вышит на ковриках и нанесен на обивку сидений. Сиденья обиты экокожей серого, черного, бежевого и коричневого цветов. В машинах цвета камуфляж — черные сиденья с контрастной прострочкой.

О спецсерии автомобиля напомнят и оригинальные таблички на передних крыльях, двери задка и крышке «бардачка». На салонном шильдике отображается уникальный порядковый номер автомобиля: от 0001 до 1977 — эта цифра означает год начала производства Lada 4х4.

Ладу данной серии предложат в трехдверном варианте за 558 900 рублей и 603 900 рублей попросят за пятидверного «юбиляра» (цены без учета действующих скидок).

Дилеры ожидают «юбилейные» автомобили в июне.

  • Внедорожник уже давно утратил свое историческое название, но в народе его по-прежнему называют Нивой. Пятого апреля машина отпраздновала свой 40-летний юбилей. 2,5 млн внедорожников сошло с 1977 года с конвейера Волжского автогиганта.
  • Совсем немного не дожил до юбилея легендарной ВАЗ-2121 ее конструктор Петр Михайлович Прусов.
  • Недавно внедорожники Lada 4x4 и УАЗ Хантер направились покорять Китай. Наш автор попытался проанализировать, найдут ли место наши автомобили в шоу-румах Поднебесной.
  • На АВТОВАЗе пока не приняли окончательного решения по поводу производства нового поколения Лады 4x4 и до сих пор рассматривают разные варианты.

Фото: АВТОВАЗ

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о LADA 4x4 (5)

LADA 1997 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Проходимость, большой багажник, ремонтопригодность и еще много достойных качеств нивы

Недостатки:

слабый мотор (для пятидверки его хватает только когда она не нагружена), но очень ремонтопригодный. Для лично моей: передние ступичные подшипники (постоянно менять приходится, а в лесу их поменять очень сложно), резинки на амортизаторах (расходники, почти каждую поездку менять приходится, хоть ка...

Комментарий:

Пятидверная нива — хороший автомобиль. По поводу раскачки в статье: у меня она тоже присутствует, особенно когда едешь по стиральной доске, лежнёвке и при резком торможении, на трехдверке такого не наблюдалось.

Написать отзыв

Комментарии (3)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

А почему шильдики к юбилею отечественной тачки — на латинице?
А пусть Киселев на ОРТ пр-английски тогда трындит!

Вообще, конечно, труп как ни гримируй, а живее не станет.
Самое «прекрасное» — сгниет юбилейная Нива так же быстро, как и обычная...

Ответить#
0
Каплан Илья

А если оцинковку всего кузова сделают Каплан напишет куда так цены задрали ты уже определись что тебе нужно от автопрома.

Ответить#
0

Наклейки Sparco забыли:)))

Ответить#
0