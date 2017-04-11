Ладу 4x4 принарядили к юбилею

Основные особенности внедорожника в спецверсии 40th Anniversary — другая отделка салона и оригинальные шильдики с символикой юбилея.

Lada 4х4 в честь юбилея внедорожника предложат в специальном исполнении 40th Anniversary. Всего планируется выпустить 1977 таких автомобилей.

Часть юбилейных машин будет иметь камуфляжную расцветку. У Лады 4x4 будут специальные «акценты» в салоне: яркая красно-оранжевая «маска» комбинации приборов, оплетка руля из экологической кожи и накладки порога из нержавеющей стали.

Логотип серии вышит на ковриках и нанесен на обивку сидений. Сиденья обиты экокожей серого, черного, бежевого и коричневого цветов. В машинах цвета камуфляж — черные сиденья с контрастной прострочкой.

О спецсерии автомобиля напомнят и оригинальные таблички на передних крыльях, двери задка и крышке «бардачка». На салонном шильдике отображается уникальный порядковый номер автомобиля: от 0001 до 1977 — эта цифра означает год начала производства Lada 4х4.

Ладу данной серии предложат в трехдверном варианте за 558 900 рублей и 603 900 рублей попросят за пятидверного «юбиляра» (цены без учета действующих скидок).

Дилеры ожидают «юбилейные» автомобили в июне.

Внедорожник уже давно утратил свое историческое название, но в народе его по-прежнему называют Нивой. Пятого апреля машина отпраздновала свой 40-летний юбилей. 2,5 млн внедорожников сошло с 1977 года с конвейера Волжского автогиганта.

Совсем немного не дожил до юбилея легендарной ВАЗ-2121 ее конструктор Петр Михайлович Прусов.

Недавно внедорожники Lada 4x4 и УАЗ Хантер направились покорять Китай. Наш автор попытался проанализировать, найдут ли место наши автомобили в шоу-румах Поднебесной.

На АВТОВАЗе пока не приняли окончательного решения по поводу производства нового поколения Лады 4x4 и до сих пор рассматривают разные варианты.



Фото: АВТОВАЗ