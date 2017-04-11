Инвалидов и мотоциклистов отказались пускать на выделенки

Начальник управления правового регулирования ГУОБДД МВД РФ Юрий Шакиров заявил, что ведомство против расширения списка видов транспорта, допускаемого на выделенные полосы, сообщает агентство городских новостей «Москва». В МВД неоднократно обращалось Правительство Москвы с просьбами пустить на полосу выделенного движения мотоциклистов, водителей электротранспорта и инвалидов. Но если всех их пустить, то выделенки перестанут выполнять свою функцию, считает Юрий Шакиров. Поддержал позицию МВД и Минтранс, отметив, что эти полосы создавались для беспрепятственного движения регулярного транспорта.
Ранее в Госдуме предложили правительству предоставить право выезда на выделенные полосы маршрутным транспортным средствам, социальным автобусам, социальному такси и транспортным средствам инвалидов I и II групп.
- Кроме общественного транспорта пользоваться выделенками могут и таксисты. Рядовых автомобилистов пускают в крайний правый ряд по воскресеньям и праздникам. Общественного транспорта в эти дни на линию выходит меньше. В столице более 200 км выделенок, сообщает наш автор.
- В 2016 году «Гильдия автошкол России» уже предлагала пустить инвалидов на выделенки, отмечая, что их не так уж много и даже здоровым людям тяжело стоять в пробках, а что уж говорить о людях с ограниченными возможностями. В Москве водительские удостоверения получают всего 60–100 инвалидов в год.
Фото: Мария Третьякова/ТАСС