Самые обсуждаемые автобренды в соцсетях

В основу рейтинга популярности брендов в соцсетях лег индекс, состоящий из совокупности трех оценок: внимание к бренду (по числу упоминаний), вовлеченность пользователей (сумма реакций пользователей: лайки, репосты, комментарии) и лояльность к бренду (отношение числа позитивных упоминаний к негативным).
Лидировал в мартовском рейтинге, как и в февральском, Mercedes-Benz, незначительно опережая BMW. Совокупный индекс первой марки составил 238 пунктов, второй — 233 пункта. Существенно отстает от них Тойота, занявшая третье место рейтинга с результатом в 175 пунктов.
В топ-10 рейтинга также вошли: Audi — 151 пункт, Lada — 138 пунктов, Porsche — 132 пункта, Ford — 130 пунктов, Volkswagen — 125 пунктов, Kia — 110 пунктов и Nissan — 109 пунктов.
Согласно рейтингу, у брендов Mercedes-Benz и BMW хорошие показатели внимания и вовлеченности (99; 100 и 100; 94 соответственно). А вот индекс лояльности довольно низкий и составляет у обоих брендов по 39 пунктов — это еще не бедствие, но уже сигнал маркетологам.
В группе Lada, Volkswagen, Ford и Nissan бренды имеют близкие показатели, что соответствует их рыночному позиционированию. Все они в большей степени сосредоточены на массовом сегменте, где неравнодушие к марке, выраженное в вовлеченности, заметно меньше, чем у люксовых брендов. Однако у всех участников группы показатель лояльности выше, чем у лидеров списка. Так, индекс лояльности Lada — 62 пункта, Volkswagen — 59 пунктов, Ford — 60 пунктов и Nissan — 55 пунктов. Вообще, что касается лояльности, самый высокий индекс оказался у китайского Lifan — 100 пунктов, в пятерку лидеров по лояльности также вошли: Smart — 84 п., Jaguar — 82 п., Kia и Mini — по 77 пунктов у каждого. Впрочем, у Kia, учитывая положение марки на рынке, можно было бы ожидать более высоких показателей внимания (26 п.) и вовлеченности (7 п.). Хотя еще один успешный на российском рынке корейский бренд — Hyundai — даже не попал в ведущую десятку рейтинга, заняв лишь 16-е место. Индекс лояльности к этому бренду — 61 п., вовлеченности — 6 пунктов. Совокупный индекс — 96 пунктов.
Коммерческий директор Brand Analytics Василий Черный отмечает, что большинство новинок российского рынка с начала года вызвали некризисную реакцию: высокое вовлечение в обсуждениях и их эмоциональная окраска (что интересно, вырос и позитив, и негатив) не похожи на пассивную реакцию стагнирующего рынка. Строить на этом предположение о выраженном тренде, коррелирующем с данными о первом за четыре года факте роста продаж, было бы преждевременным, однако отметить заинтересованную реакцию потенциальных покупателей все же стоит.
- Напомним также, что данные, представленные вчера Ассоциацией европейского бизнеса, внушают некоторый оптимизм — в марте на российском рынке было реализовано 137 894 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 9,4% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.
- Специалисты прогнозируют, что в этом году рынок новых автомобилей вырастет на 7%. Одним из факторов предполагаемого роста называют очень низкую прошлогоднюю базу.
Справка
Для расчета мартовского рейтинга было обработано более 1,5 млрд сообщений из России, размещенных в социальных медиа: ВКонтакте, Facebook, Instagram, Youtube, Vimeo, G+, Мой Мир, МирТесен, а также на форумах и сайтах отзывов.
Фото: DPA/ТАСС