Самые обсуждаемые автобренды в соцсетях

Очередной рейтинг автобрендов в русскоязычных соцсетях представляет аналитическое агентство Brand Analytics. В совокупном индексе марки учитывались ее обсуждаемость, лайки, репосты, сообщения, посвященные сравнению разных брендов автомобилей, и отзывы о них.

В основу рейтинга популярности брендов в соцсетях лег индекс, состоящий из совокупности трех оценок: внимание к бренду (по числу упоминаний), вовлеченность пользователей (сумма реакций пользователей: лайки, репосты, комментарии) и лояльность к бренду (отношение числа позитивных упоминаний к негативным).Лидировал в мартовском рейтинге, как и в февральском, Mercedes-Benz, незначительно опережая BMW. Совокупный индекс первой марки составил 238 пунктов, второй — 233 пункта. Существенно отстает от них Тойота, занявшая третье место рейтинга с результатом в 175 пунктов.В топ-10 рейтинга также вошли: Audi — 151 пункт, Lada — 138 пунктов, Porsche — 132 пункта, Ford — 130 пунктов, Volkswagen — 125 пунктов, Kia — 110 пунктов и Nissan — 109 пунктов.Согласно рейтингу, у брендов Mercedes-Benz и BMW хорошие показатели внимания и вовлеченности (99; 100 и 100; 94 соответственно). А вот индекс лояльности довольно низкий и составляет у обоих брендов по 39 пунктов — это еще не бедствие, но уже сигнал маркетологам.

В группе Lada, Volkswagen, Ford и Nissan бренды имеют близкие показатели, что соответствует их рыночному позиционированию. Все они в большей степени сосредоточены на массовом сегменте, где неравнодушие к марке, выраженное в вовлеченности, заметно меньше, чем у люксовых брендов. Однако у всех участников группы показатель лояльности выше, чем у лидеров списка. Так, индекс лояльности Lada — 62 пункта, Volkswagen — 59 пунктов, Ford — 60 пунктов и Nissan — 55 пунктов. Вообще, что касается лояльности, самый высокий индекс оказался у китайского Lifan — 100 пунктов, в пятерку лидеров по лояльности также вошли: Smart — 84 п., Jaguar — 82 п., Kia и Mini — по 77 пунктов у каждого. Впрочем, у Kia, учитывая положение марки на рынке, можно было бы ожидать более высоких показателей внимания (26 п.) и вовлеченности (7 п.). Хотя еще один успешный на российском рынке корейский бренд — Hyundai — даже не попал в ведущую десятку рейтинга, заняв лишь 16-е место. Индекс лояльности к этому бренду — 61 п., вовлеченности — 6 пунктов. Совокупный индекс — 96 пунктов.

Коммерческий директор Brand Analytics Василий Черный отмечает, что большинство новинок российского рынка с начала года вызвали некризисную реакцию: высокое вовлечение в обсуждениях и их эмоциональная окраска (что интересно, вырос и позитив, и негатив) не похожи на пассивную реакцию стагнирующего рынка. Строить на этом предположение о выраженном тренде, коррелирующем с данными о первом за четыре года факте роста продаж, было бы преждевременным, однако отметить заинтересованную реакцию потенциальных покупателей все же стоит.

Напомним также, что данные, представленные вчера Ассоциацией европейского бизнеса, внушают некоторый оптимизм — в марте на российском рынке было реализовано 137 894 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 9,4% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

Специалисты прогнозируют, что в этом году рынок новых автомобилей вырастет на 7%. Одним из факторов предполагаемого роста называют очень низкую прошлогоднюю базу.

Справка

Для расчета мартовского рейтинга было обработано более 1,5 млрд сообщений из России, размещенных в социальных медиа: ВКонтакте, Facebook, Instagram, Youtube, Vimeo, G+, Мой Мир, МирТесен, а также на форумах и сайтах отзывов.

Фото: DPA/ТАСС