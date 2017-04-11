Выход третий, спортивный: Lexus LS F Sport отпразднует премьеру в Нью-Йорке

Флагманский седан Lexus пятого поколения продолжает будоражить поклонников японского автопрома своими аппетитными формами, но купить его пока нельзя. На автосалон в Нью-Йорке автомобиль приехал в атлетическом наряде F Sport.

Напомним, что впервые новый Lexus LS вышел на публику в начале этого года на выставке в Детройте, а в марте на Женевском автосалоне состоялась его европейская премьера, там же представили гибридную модификацию седана. Теперь автомобиль вновь покажут в Америке, на мотор-шоу в Нью-Йорке, но уже в спортивной ипостаси.

Изменения по технической части затронули только полноуправляемое шасси: на версию F Sport ставятся активные стабилизаторы поперечной устойчивости, более мощные тормоза с шестипоршневыми суппортами спереди и четырехпоршневыми сзади, рулевое управление с переменным передаточным отношением, пневмоподвеска получила более «острые» настройки.

Снаружи версию F Sport можно отличить по видоизмененному рисунку фальшрадиаторной решетки, на создание которого, как утверждается, у дизайнеров ушло пять месяцев. Сетка набрана из 7100 объемных элементов против 5000 у стандартной версии модели, хитро переплетаясь, они создают неповторимую игру света и тени — глаз не отвести! Такая же сетка закрывает увеличенные в размерах боковые воздуховоды. Кроме того, исполнение F Sport получило штатные 20-дюймовые литые колесные диски особого дизайна.

В салоне — более строгая серая отделка, новые передние кресла с развитой боковой поддержкой, спортивный щиток приборов в стиле суперкара LFA, алюминиевые накладки на педалях.

Силовых агрегатов предусмотрено два на выбор: новейшая 3,5-литровая бензиновая «битурбошестерка» мощностью 415 л.с. в паре с 10-ступенчатым гидромеханическим автоматом либо бензоэлектрическое «сердце» совокупной мощностью 354 л.с., состыкованное с фирменным тойотовским электромеханическим вариатором, который, впрочем, дает водителю возможность ручного переключения между десятью квазипередачами. Полный привод доступен для обеих модификаций.

Точная дата старта продаж нового флагманского Лексуса по-прежнему неизвестна: ожидается, что в конце этого года автомобиль выйдет в первую очередь на американский рынок — ведь именно для Америки бренд Lexus в свое время и создавался, хотя LS пятого поколения как никакой другой исповедует чисто японские эстетические и технические ценности.

На следующей неделе в Шанхае Lexus покажет обновленный кроссовер NX.

Среднеразмерный седан с продольно расположенным силовым агрегатом Lexus GS, по слухам, не получит преемника, его история завершится в следующем году.

В начале марта российские дилеры Lexus начали принимать заказы на купе LC 500, построенное на той же модульной платформе GA-L, что и новый LS.

Фото: Lexus