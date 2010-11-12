Концептуальная реальность: дебютировал новый Lincoln Navigator

В Нью-Йорке фордовцы представили большой люксовый внедорожник четвертого поколения. Хотя на расстоянии его можно принять за прошлогодний Navigator Concept. Неспроста!

Новинку встречают по одежке, а она у Навигатора почти точь-в-точь как у одноименного шоу-кара! Отличия, конечно, есть. Например, появились привычные двери вместо огромных «крыльев чайки», которые в случае с Navigator Concept стоило окрестить «крыльями орла», слегка изменилось оформление передка и кормы. Все это — «необходимое зло». Главное, что дизайн-концепция не изменилась. Архитектура передней панели вполне «легковая» и изящная, очень похожая на торпедо концепта с той лишь разницей, что она утратила футуризм. Зато сохранилось «бельмо» планшета мультимедийной системы и роскошные «двухслойные» кресла, сделанные с оглядкой на диваны Линкольнов прошлого. Вообще, внутреннее пространство можно сравнить с кинотеатром или концертным залом. Здесь два десятка динамиков, 10-дюймовые мониторы на спинках передних сидений, работающие автономно друг от друга, Wi-Fi, поддерживающий до десяти мобильных устройств, 12-дюймовый цифровой приборный щиток и проекционный дисплей. А еще Navigator умеет «строить глазки»: на малых скоростях головная оптика расширяет световой пучок, а при высоком темпе движения, наоборот, сужает его.

В базе задний привод, а за доплату доступна полноприводная трансмиссия.



На технические подробности производитель скуп, но основные особенности до аудитории донес. Как мы и предполагали, Navigator получил более мощный вариант 3,5-литровой наддувной «шестерки» EcoBoost: было 380 л.с., а стало 450 л.с., то бишь теперь он на 30 л.с. мощнее 6,2-литрового атмосферного мотора V8 Кадиллака Эскалейда, своего главного американского конкурента. Десятиступенчатый автомат, как и на новом Ford Expedition, сменил старую шестиступку, а алюминиевый кузов позволил сбросить около 90 кг массы. Могло бы получиться и больше, но, очевидно, многочисленные опции комфорта «нивелировали» весовой выигрыш.

На Нью-Йоркском автосалоне также представлен первый гибридный «перехватчик» Police Responder Hybrid Sedan , представляющий собой бензоэлектрический Ford Fusion для нужд полиц ии.

Police Responder Hybrid Sedan По данным интернет-ресурса iSeeCars, Ford Expedition и Lincoln Navigator стали одними из самых выносливых автомобилей на американском рынке.

Фото: Lincoln