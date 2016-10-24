Не Опель: кроссовер Buick Enclave второго поколения придерживается корней

На нью-йоркском стенде престижного джиэмовского бренда сорвали покрывало с большого кроссовера Enclave второго поколения. Платформа у новинки та же, что у GMC Acadia и Chevy Traverse, а «опелизация» ее не коснулась.

Enclave — это островок Америки, вносящей разнообразие в бьюиковскую палитру, состоящую, в основном, из «дублеров» продукции Opel. Со сменой поколений концепция не изменилась — громадный кроссовер сохранил родственные узы с GMC Acadia и Chevrolet Traverse. Элегантный и прихотливый экстерьер скрывает поистине богатырские габариты. Интересно, что Акадия нынешней генерации заметно ужалась, в то время как Энклэйв остался одним из самых больших джиэмовских кроссоверов, а его длина и колесная база с точностью до миллиметра идентичны таковым у Chevy: 5189 и 3071 мм соответственно.

Передняя подвеска со стойками МакФерсон, а сзади пятирычажка. Двигатель пока заявлен лишь один — атмосферная «шестерка» объемом 3,6 л, развивающая 302 л.с. и 353 Нм. Напомним, что для Traverse можно также заказать 2,0-литровый наддувный агрегат, а Acadia доступна с начальным мотором объемом 2,5 л. Коробка передач 9T65 сменила прежнюю шестиступку. Привод передний либо полный с двумя муфтами (одна отбирает тягу на заднюю ось, а другая заведует блокировкой дифференциала). На борт новинка готова принять семерых, и это обстоятельство роднит ее с GMC. В Chevy, напомним, рассядутся восемь человек. Салон стал еще просторнее, а третий ряд кресел и вовсе предмет гордости компании — утверждается, что по запасу пространства для ног он обходит галерку Acura MDX, Audi Q7 и Infiniti QX60. Комплектаций три — Essence, Premium и топовая Avenir, отдающая своим названием дань концептуальному седану Buick, который так и не добрался до конвейера.

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Фото: Buick