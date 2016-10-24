Классический Land Rover Defender поборется с собственным призраком

В ожидании нового Дефендера, который должен дебютировать в следующем году, тюнинговые фирмы продолжают упражняться с его легендарным предком. Ares Design и JE Motorworks как следует поработали над дизайном и конструкцией классика и планируют выпустить уникальную модификацию тиражом 53 экземпляра.

Идея проекта проста: представить, как выглядел бы Defender, если бы прошел через руки заводских специалистов подразделения SVO (Special Vehicle Operations), и превзойти это гипотетическое творение по всем статьям. За дизайн эксклюзивного Дефендера отвечает итальянское ателье Ares Design, возглавляемое Дэни Бахаром, бывшим главой фирмы Lotus, технический апгрейд подготовили инженеры британской конторы JE Motorworks, специализирующейся на тюнинге Ленд Роверов.

На данный момент партнеры уже приступили к изготовлению первого экземпляра супервнедорожника и опубликовали фотографию его экстерьера. Внешние эволюции оказались довольно предсказуемы: увеличенный дорожный просвет, расширенная колея, шноркель, лебедка, эффектный боди-кит. Фотографий салона пока нет, но разработчики обещают переделать его до неузнаваемости — вся отделка будет изготавливаться вручную, грубоватый заводской пластик уступит место натуральной коже, карбону, дереву и алюминию.

Силовой агрегат у машины будет олдскульный, состоящий из роверовского атмосферного V8 мощностью 286 л.с. и 6-ступенчатого автомата. В ходовой части заявлены новые карданный вал и дифференциалы. Оригинальная система выпуска ручной работы обеспечит подобающий грозному облику перерожденного Дефендера звериный рык.

Сколько будет стоить Land Rover Defender от Ares Design и JE Motorworks, пока не сообщается.

Последний классический Land Rover Defender сошел с конвейера завода в Солихалле 29 января 2016 года, преемник появится ближе к концу 2018 года и технически породнится с люксовыми внедорожниками Range Rover.

В марте ателье Kahn Design представило новую версию эпатажного внедорожника Flying Hutsman, базирующегося на классическом Дефендере.

Фото: Ares Design