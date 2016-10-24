Chevrolet Niva: модернизация продолжается, цены растут

GM-АВТОВАЗ сообщает, что со следующей недели функционал автомобилей Chevrolet Niva будет расширен. Новое оснащение весьма полезно и продиктовано требованиями времени, однако и цены при этом станут выше, особенно подорожают топовые комплектации GLC, LE+.

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С 17 апреля начнется производство автомобилей Chevrolet Nс новыми функциями, призванными повысить комфорт водителя и пассажиров.

Улучшению в той или иной степени подверглись все комплектации. Так, версии L, LC, GL, GLC, LE, LE+ дополнены системой автоматического включения ближнего света, в них обновлена комбинация приборов с регулируемой подсветкой и есть USB-разъем.

В автомобилях с кондиционером появилась функция охлаждения перчаточного ящика. Комплектации GLC, LE+ теперь оснащены многофункциональным подлокотником, регулировкой водительского сиденья по высоте, камерой заднего вида с выведением изображения на внутрисалонное зеркало и тонировкой стекол задних дверей. Встроенная камера сделает движение задним ходом безопаснее, а заводская тонировка позволит избежать недостатков пленочного покрытия в виде износа, отслаивания и царапин.

В комплектациях LE и LE+ сапун редуктора заднего моста выведен трубкой выше уровня брода, что предотвращает попадание воды в картер.

Цены на Chevrolet Niva с расширенным функционалом будут следующими: в комплектации L — 588 000 рублей (прибавка составила 2010 руб.), LC — 630 000 (+3010 руб.), GL — 670 000 (+5010 руб.), LE — 674 000 (+5010 руб.), GLC — 719 500 (+20 510 руб.), LE+ — 732 500 рублей (+20 510 руб.).

В январе этого года стало известно, что Минпромторг дал положительное заключение проекту Chevrolet Niva нового поколения Приблизительная стоимость проекта оценивается в 21,57 млрд рублей.

В солидных компаниях стараются учитывать требования потребителя к продукту. Так, за несколько последних месяцев по просьбам владельцев СП GM-АВТОВАЗ внедрило более десятка новшеств в свой автомобиль.

Фото: «За рулем»

