Chevrolet Niva: модернизация продолжается, цены растут

GM-АВТОВАЗ сообщает, что со следующей недели функционал автомобилей Chevrolet Niva будет расширен. Новое оснащение весьма полезно и продиктовано требованиями времени, однако и цены при этом станут выше, особенно подорожают топовые комплектации GLC, LE+.

Chevrolet Niva
Chevrolet Niva

Chevrolet > Niva

Материалы по теме
00-shniva-best_zr-02_16-HDR Как модернизируют Chevrolet Niva
С 17 апреля начнется производство автомобилей Chevrolet Niva с новыми функциями, призванными повысить комфорт водителя и пассажиров.

Улучшению в той или иной степени подверглись все комплектации. Так, версии L, LC, GL, GLC, LE, LE+ дополнены системой автоматического включения ближнего света, в них обновлена комбинация приборов с регулируемой подсветкой и есть USB-разъем.

В автомобилях с кондиционером появилась функция охлаждения перчаточного ящика. Комплектации GLC, LE+ теперь оснащены многофункциональным подлокотником, регулировкой водительского сиденья по высоте, камерой заднего вида с выведением изображения на внутрисалонное зеркало и тонировкой стекол задних дверей. Встроенная камера сделает движение задним ходом безопаснее, а заводская тонировка позволит избежать недостатков пленочного покрытия в виде износа, отслаивания и царапин.

В комплектациях LE и LE+ сапун редуктора заднего моста выведен трубкой выше уровня брода, что предотвращает попадание воды в картер.

Цены на Chevrolet Niva с расширенным функционалом будут следующими: в комплектации L — 588 000 рублей (прибавка составила 2010 руб.), LC — 630 000 (+3010 руб.), GL — 670 000 (+5010 руб.), LE — 674 000 (+5010 руб.), GLC — 719 500 (+20 510 руб.), LE+ — 732 500 рублей (+20 510 руб.).

  • В январе этого года стало известно, что Минпромторг дал положительное заключение проекту Chevrolet Niva нового поколения. Приблизительная стоимость проекта оценивается в 21,57 млрд рублей.
  • В солидных компаниях стараются учитывать требования потребителя к продукту. Так, за несколько последних месяцев по просьбам владельцев СП GM-АВТОВАЗ внедрило более десятка новшеств в свой автомобиль.

Фото: «За рулем»

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Отзывы о Chevrolet Niva (5)

Chevrolet 2012 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Проходимость.

Недостатки:

Мотор, качество сборки, качество покраски, жадные официалы.

Комментарий:

Машины 2004 года выпуска были покрашены куда качественнее, чем сейчас. Машина требует доработки с новья. Качество сборки оставляет желать лучшего.

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Комментарии (4)

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Как люди жили без охлаждаемого «бардачка»?
А без заводской тонировки???
Революционные изменения!
Стоить это все будет миллион, не меньше...
Правда, движок все такой же дохлый, «автомата» как не было, так и нет...
Одно слово: «модернизация» через букву «у» — те же яйца, только в профиль.

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«а заводская тонировка позволит избежать недостатков пленочного покрытия в виде износа, отслаивания и царапин. „
Поставьте нормальные уплотнители — хорватские „бархотка“ — и не будет никаких царапин.

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Где рейка, нерегулируемые ступицы, внятная система управления климатом (лучше на сервоприводах)?

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а где ESP?

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