Ford Focus: даунсайзинг нового уровня

В гамме Фокуса следующего поколения ожидается довольно интересная модификация. Она получит наддувный мотор «один и пять» мощностью около 280 л.с.

Некоторые производители уже сделали вывод из того, что принцип даунсайзинга дает преимущество при замерах для сертификационного цикла NEDC с его «овощными» режимами, но в реальных условиях далеко не всегда обеспечивает желаемую и декларируемую топливную экономичность. В Volkswagen Group, например, готовятся к грядущим сертификационным измерениям и собираются переходить на более крупнообъемные моторы. А вот фордовцы придерживаются другой позиции.

Как сообщает издание Autocar, спортверсия ST, которая сохранится в линейке модели Focus четвертого поколения (на фото современный спорткар), вооружится довольно смелым движком — наддувным «один и пять», развивающим порядка 280 л.с. Интересный факт заключается в уменьшении объема мотора ST от генерации к генерации. Focus ST второго поколения был оснащен вольвовской 2,5-литровой «турбопятеркой», в то время как его преемник перешел на четырехцилиндровый агрегат EcoBoost объемом 2,0 л. Для сегмента быстрых хэтчбеков размерного класса C подобный литраж необычен, ибо подавляющее большинство представленных в нем автомобилей имеют моторы объемом 2,0 л и больше. «Фокусный» двигатель с впечатляющей «литровой» мощностью — не трехкотловый 200-сильный агрегат от новой Fiesta ST, а четырехцилиндровый того же объема. По некоторым данным, он получит двухпоточный турбонагнетатель и систему отключения цилиндров для экономии топлива. Новый Focus покажут до конца нынешнего года, а ST дебютирует следующей весной.

Пока что фордовцы презентуют новинки за океаном. На Нью-Йоркском автосалоне дебютировал Police Responder Hybrid Sedan, представляющий собой бензоэлектрический Ford Fusion для нужд полиции.

Police Responder Hybrid Sedan, представляющий собой бензоэлектрический Ford Fusion для нужд полиции. Там же, в «Большом яблоке» люксовое подразделение Lincoln представило внедорожник Navigator четвертого поколения.

Фото: Ford