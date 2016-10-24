Acura TLX: ювелирное обновление

Бизнес-седан премиального бренда компании Honda пережил плановый рестайлинг, после которого стал выглядеть дороже и современнее. Сможет ли он теперь догнать по продажам Lexus ES?

В легковом среднеразмерном премиум-сегменте американского рынка сейчас безоговорочно лидирует Lexus ES, который в прошлом году разошелся тиражом 58 299 экземпляров. Седан Acura TLX за тот же период нашел 37 156 покупателей, но обновление должно подогреть к нему потребительский интерес. Ставка делается, в основном, на откорректированный дизайн, выполненный в духе прошлогоднего концепта Precision, который, как известно, определил стиль моделей Acura на 30 лет вперед.

Главное бросающееся в глаза новшество — пятиугольная фальшрадиаторная решетка с рисунком в виде бриллиантов, словно разлетающихся в разные стороны от расположенной по центру фирменной эмблемы. Ювелирная тема продолжена и в оформлении светотехники, которая стала более выразительной и контрастной. Также у машины появились полностью новые бамперы, причем их дизайн зависит от оснащения. Наиболее эффектно выглядит седан со спортпакетом A-Spec (появился впервые) с контрастными черными глянцевыми вставками и более широкой воздухозаборной секцией на передке.

В салоне — новые кресла, новые отделочные материалы и новая мультимедийная система, поддерживающая смартфонные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.

Линейка силовых агрегатов не изменилась: базовая переднеприводная версия оснащается бензиновым атмосферником 2.4 мощностью 209 л.с. и 8-ступенчатым автоматом. Версии с 3,5-литровым мотором V6 (294 л.с.) и 9-ступенчатой АКП доступны либо с передним приводом, либо с интеллектуальной системой полного привода SH-AWD. Кроме того, все машины 2018 модельного года получили полный комплект средств активной безопасности, в который, в частности, входит фирменная система предотвращения столкновений AcuraWatch.

В США купить обновленный TLX можно будет уже в июне, а в России марка Acura, к сожалению, сейчас официально не представлена — продажи были свернуты еще прошлой весной.

Первой серийной моделью Acura, примерившей на себя стилистику концепткара Precision, стал обновленный в прошлом году флагманский кроссовер MDX.

В апреле прошлого года бренд Acura представил на Пекинском автосалоне купеобразный кроссовер CDX, который предназначен исключительно для китайского рынка.

Фото: Acura