Рынок автомобилей с пробегом растет и стареет

Рынок подержанных автомобилей, в отличие от рынка новых, более стабилен. В 2016 году он вырос на 6%, составив 5,2 млн штук, а в 2017 году ожидается рост на 11,5%.

В 2016 г. произошло снижение продаж новых легковых автомобилей на 12% по сравнению с 2015 г., в то время как на рынке автомобилей с пробегом наблюдался рост на 6%, в результате чего соотношение продаж б/у автомобилей к новым увеличилось до 4,0, говорится в обзоре компании PricewaterhouseCoopers. Следует отметить, что при стабильной экономической ситуации это соотношение в развитых европейских странах составляет около 2,0. Так, в Германии и Испании это 2,2, в Италии — 1,8.

Больше всего на вторичном рынке наблюдается автомобилей малого (B) и среднего (С) классов. Это аналитики объясняют высокой долей в автопарке машин отечественных брендов. Не так ярко это выражено в Москве, где наблюдается более равномерное распределение сделок по классам.

Учитывая различия в уровне доходов и потребительских предпочтений, позиции некоторых брендов на рынке автомобилей с пробегом существенно сильнее в Москве, чем в России в целом, и наоборот. Например, доля регистраций автомобилей отечественных марок (Lada, ГАЗ, УАЗ) в России, как правило, более чем в два раза выше доли на рынке Москвы. Для подержанных автомобилей премиального сегмента характерна обратная картина — их доля на рынке Москвы существенно выше, чем в России в целом.

PwC прогнозирует, что к 2020 г. парк новых легковых автомобилей в России увеличится на 9%. При этом текущая стагнация на первичном рынке и относительно низкий уровень утилизации автопарка приведут к старению парка. Это значит, что на рынке автомобилей с пробегом возрастет предложение автомобилей при определенном снижении их качества. Особенно это касается машин до 5 лет, автопарк которых, согласно прогнозам, уменьшится на 3,8 млн шт. за 5 лет.

Прогноз рынка автомобилей с пробегом основан на росте автопарка, как основного источника предложения автомобилей на вторичном рынке, и уровне его оборачиваемости. Исходя из факторов развития рынка, ожидается увеличение средней оборачиваемости автомобилей в автопарке с 13% в 2016 г. до 15% в 2020 г.

Аналитики компании ожидают, что в 2017 году рынок легковых автомобилей с пробегом составит 5,8 млн шт, что на 11,5% больше, чем в 2016 году. Прогноз рынка бэушек на последующие годы таков: в 2018 году он составит 6,4 млн автомобилей, в 2019 — 6,5 млн, в 2020 — 6,7 млн. штук.

Кажется, рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей начал восстанавливаться. По крайней мере, по итогам марта он вырос на 9,4%, составив 137 894 автомобиля.

По прогнозу PwC, в этом году рынок легковых автомобилей должен вырасти на 7%. Факторами роста компания считает рост потребительской уверенности и обещанные меры господдержки.



Фото: Дмитрий Рогулин/«За рулем»